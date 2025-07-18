Genel Müdür Demiroğlu: TUSAŞ havacılığın süpermarketi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayi kuruluşlarının genel müdürlerinin katılımıyla IDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı basın buluşması gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarda yer almaktan dolayı gurur duyduklarını, IDEF'in adete yıl boyunca hazırlandıkları bir düğün olduğunu söyledi.

Bütün çalışmaları vitrine çıkarmak için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Akyol, "Ülkemize, milletimize layık şekilde orada olacağız. Biz güçlü bir takımız. Kaptanlığını Savunma Sanayii Başkanlığının yaptığı bu takımın ASELSAN en önemli oyuncularından biri. Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan firmamızın küresel şirket olma vizyonuyla gerçekleştirdiği çalışmaları IDEF'te bir kez daha dünyaya göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Akyol, fuarda sergilemeyi planladıkları ürünlere ilişkin bilgi vererek, bundan sonraki yolculuklarının artık Türkiye'de yapılamayanı yapmak değil, dünyada yapılamayanı yapmak olduğunu bildirdi.

- "KÜRESEL İŞBİRLİKLERİMİZ OLACAK"

Bu kapsamda da ihracat odaklı büyümeyi şirketin ve sektörün en önemli konusu olarak gördüklerine dikkati çeken Akyol, "Bu açıdan IDEF'i dünya ile buluşma noktası olarak değerlendiriyoruz. Burada küresel işbirliklerimiz olacak. Bu ihracat stratejilerimiz çerçevesinde geçtiğimiz yıl 30 ürünü ilk defa ihracat yapma imkanına kavuşmuştuk. İhracat yaptığımız ülke sayısını 93'e ulaştırmayı başarmıştık ve yeni işbirlikleri ve çalışmalarla bunu da arttıracağımızı umuyorum." diye konuştu.

Akyol, 2025 itibarıyla ASELSAN'ın dünyanın borsaya açık en değerli 20 şirketinden biri olduğunu, firmanın küresel çapta marka olan bir şirket haline geldiğini vurguladı.

IDEF'e geniş ürün portföyüyle katılacaklarını bildiren Akyol, şunları kaydetti:

"Fuarda üç lansman programı gerçekleştireceğiz. Fuarın birinci gününde oyun değiştirici yeni nesil harp sistemlerini devletimizin ilgili unsurlarının katılımıyla tanıtacağız. İkinci gün 'Mavi Vatan'ın Yeni Koruyucuları' isimli lansmanımız olacak. Yine burada üç ürünümüzü ilk defa tanıtma imkanı bulacağız. Üçüncü gün ise 'Gök Vatan'ın Yeni Yıldızları' ismiyle törenimiz olacak. Bunların dışında da 20'ye yakın uluslararası ve yurt içi işbirliği ve imza törenleri olacak. Özellikle uluslararası işbirliklerini öne çıkardığımız, yurt içinde de yeni yetenek kazanacak, yeni teknolojileri bize kazandıracak işbirliği anlaşmalarını imzalayacağız."

Fuarda katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe bileşenlerini de sergileyeceklerini belirten Akyol, projenin devletin çelik iradesini yansıtan önemli bir gösterge olarak yerini alacağına dikkati çekti.

Akyol, fuarda elektronik harp, yeni nesil dron engelleme sistemleri gibi birçok ürünü de sergileyeceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ilk defa IDEF'in güvenliğinde de ASELSAN'ın kameraları yer alacak. Fuarda, özellikle 10 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı başarmış tedarikçilerimize de ödül törenimiz olacak. Millileştirme faaliyetlerini de bu vesileyle IDEF gündemine taşımış olacağız. Bununla birlikte altı iştirakimiz de ASELSAN'la birlikte IDEF'te oyun değiştirici çözümleriyle yer alacaklar. Biz artık küresel sahnede Türkiye'nin teknoloji devini küresel bir teknoloji devine çevirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bununla birlikte Milli Teknoloji Hamlemizin kalbinin atacağı IDEF 2025'in ülkemiz için de çok büyük işbirliklerine kapı aralayacağını temenni ediyorum."

- "TUSAŞ HAVACILIĞIN SÜPERMARKETİ"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da dört alanda IDEF'te yer alacaklarını, burada GÖKBEY, HÜRKUŞ ve HÜRJET gibi önemli projeleri sergileyeceklerini söyledi.

AKSUNGUR ile 10 tonluk sınıfta olan yeni helikopterin de lansmanını yapacaklarını aktaran Demiroğlu, "Bu helikopteri yangın söndürme faaliyetleri başta olmak üzere silahlı kuvvetlerimizin önümüzdeki 10-15 yıllık süreç içerisinde yenilemek durumunda kalacağı bütün platformlar için hazırlıyoruz. Aynı zamanda taktik İHA'lar sınıfında olan ürünlerimizi de sergileyeceğiz." bilgilerini verdi.

Demiroğlu, diğer ürünlere ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"TUSAŞ'ı yabancı heyetlere havacılığın süpermarketi olarak tanımlıyoruz. Helikopter isterseniz hem ATAK hem de GÖKBEY var. İHA isterseniz hem küçük, orta boyları ve büyük boy AKSUNGUR var. 5. nesil uçağımız KAAN var. Eğitim uçaklarımız, HÜRKUŞ, HÜRJET, modernizasyon projelerimiz, ticari alanda yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. Dolayısıyla havacılık adına ne ararsanız var diyorum. İki tane HÜRJET uçuş yapacak. Aynı zamanda envantere sunduğumuz ATAK T70 helikopterimiz ve özellikle GÖKBEY gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Bunun yanında bir dönemdir beklenen birkaç anlaşmayı da orada imzalayacağız."

Savunma sanayi alanında Türkiye'nin son yıllarda ne kadar büyük bir başarıya sahip olduğunun tüm dünyaya kanıtlandığını vurgulayan Demiroğlu, artık "bunu yapabilir miyiz" sorusunun geçmişte kaldığını dile getirdi.

Demiroğlu, bugün 5. nesil savaş uçağı, SİHA, uçak gemisi, tank, füze, elektronik harp, radar, motor gibi birçok ürünün Türkiye'de yapıldığına işaret ederek, "Geçtiğimiz ay hem TUSAŞ için hem de Türkiye için çok önemli bir anlaşmaya imza attık. Onunla ilgili çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bir ay içerisinde nihai hale getirip artık çalışmalarımıza resmi olarak başlayacağız. HÜRJET'in de yine benzer çalışmaları devam ediyor. Bunlarla ilgili haberleri daha sonra paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

- "ÇOK SAYIDA SATIŞ, TEDARİK, TEMSİLCİLİK, İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAYACAĞIZ"

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş da savunma sanayinin sadece güvenlik teminatı değil aynı zamanda kalkınma hamlesi olduğuna, firmalarının sadece ürün değil, çözüm ve güven ihraç eden bir kuruma dönüştüğüne dikkati çekti.

İDEF'i Türkiye'nin savunma sanayisinin bir vitrini olarak gördüklerini belirten İlbaş, gemi inşasından modernizasyon çözümlerine, havacılıktan kara sistemlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirdikleri ürün ve kabiliyetlerini fuarda göstereceklerini açıkladı.

İlbaş, firma olarak İDEF'te çok sayıda satış, tedarik, temsilcilik için işbirliği anlaşması imzalayacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla adım atarken, savunma sanayimizin yerli ve milli karakterini daha da güçlendirmek en temel önceliğimizdir. ASFAT olarak biz yalnızca bugünü değil geleceği de inşa ediyoruz. Fabrikalarımız, tersanelerimiz, teknolojik altyapımız ve nitelikli insan gücümüzle Türkiye'nin sanayileşme hedeflerinde öncü bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı sadece bir hedef değil, bir iddianın, bir kararlılığın adıdır. Biz de bu iddianın taşıyıcısı, bu kararlılığın uygulayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz."