Gergin anlar! Rus ve Fransız uçakları havada karşı karşıya geldi

18 Şubat 2021 Perşembe 11:45 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:45

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamaya göre, Güney Askeri Bölgesi'nde üç yabancı uçağın radarda görünmesi üzerine iki Su-27 uçağı havalandı.



NDCC'den yapılan açıklamada, hava hedeflerinin bir KC-135 havadan yakıt ikmal tankeri, iki Mirage 2000 taktik uçağından oluşan bir Fransız Hava Kuvvetleri uçağı grubu olarak belirlediği ve Karadeniz üzerinde engelleme yapıldığı belirtildi.

Rus ordusu, gökyüzündeki karşılaşmanın videosunun sosyal medyadan yayınlayarak karşılaşmayı doğruladı.

Açıklamada, Fransız uçaklarının Rus hava sahasından uzaklaştıktan sonra, Rus savaş uçaklarının üsse geri döndüğü belirtilirken, 'Rus devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmedi.' ifadelerine yer verildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Çarşamba günkü olay, Ukrayna'nın daveti üzerine Karadeniz'de NATO uçak ve gemilerinin artan faaliyetlerinin ortasında geldi. Geçen hafta Kiev, ABD liderliğindeki ittifaka "Ukrayna egemen topraklarında, hava sahasında ve açık sularda" hava tatbikatları yapmayı teklif etti.

Rus Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında 2,900 savaş uçağı ülkenin hava sahasını yaklaştı.

Hava ve denizdeki karşılaşmalar sadece Avrupa ile sınırlı değil. Kasım ayında, ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS John S. McCain, Rusya'nın uzak doğu şehri Vladivostok yakınlarındaki Rus deniz sınırını geçti. Rus Donanması muhrip Amiral Vinogradov'la, ABD gemisine engellemede bulundu.