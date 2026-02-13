Geri sayım başladı! ABD'den çifte KAAN sinyali

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay liderliğindeki heyet, ABD temasları kapsamında başkent Washington'da Kongre'nin her iki kanadında görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok başlığı muhataplarıyla değerlendirdi. Görüşmelere TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden Ankara Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, İstanbul Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da katıldı. Heyetin ABD programı kapsamında temaslarına devam edeceği bildirildi.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE TEMAS

Heyet, ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senato'sunda ABD Dışişleri Komitesi Başkanı Brian Mast, Senatör John Curtis, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch başta olmak üzere birçok önemli isimle ile bir araya geldi. Temasların ardından açıklama yapan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu olarak birkaç gündür ABD'deyiz, kongredeyiz. Temaslarda bulunuyoruz. Bugün de kongrenin her iki kanadıyla hem senato hem de temsilciler meclisindeki Dışişleri Komisyonu başkanlarıyla görüştük. Öncesinde Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Brian Mast ile tüm heyetimizle birlikte görüştük. Son derece verimli bir toplantı oldu. Son derece konsantre bir toplantı oldu. Tamamen konulara odaklanmış olduk ve görüştüğümüz konular nezdinde de pozitif görebildiğimiz kadarıyla da pozitif bir Türkiye ile ilgili bir ajanda ve pozitif bir yaklaşım olduğunu görmekten de mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

ABD SENATOSU'NDA BENZER GÜNDEM

Heyetin Senato temaslarına ilişkin konuşan Oktay, "Aynı şekilde Senato tarafında da yine Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Jim Risch ile yine heyetimizle birlikte bir görüşmemiz oldu. Orada da benzer konuları Türkiye ile ilgili hem bölgesel ilişkiler hem de ikili ilişkiler boyutundaki gündemimizde olan konuları değerlendirdik. Orada da yine pozitif bir yaklaşım olduğunu gördük. Bundan da mutluluk duyduk" dedi.

BÖLGESEL DOSYALAR MASADAYDI

Görüşmelerde Suriye, Gazze'de yürütülen barış çabaları, Rusya-Ukrayna savaşı ile Ermenistan-Azerbaycan hattındaki gelişmeler ele alındı. Oktay, bölgesel başlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, "Tabii biliyorsunuz her iki devlet başkanı nezdinde, Türkiye ve ABD nezdinde, Cumhurbaşkanımız ve Trump boyutunda son derece pozitif ilişkilerin hükümetler nezdinde yansımasını da görüyoruz. Dolayısıyla biz bu pozitif ajandayı kongreye taşımak istedik. Yoğunlaştığımız konulardan birisi. Zaten Suriye'de ortaklaşa çalışıyoruz. Bölgedeki diğer tüm konularda ortaklaşa çalışıyoruz ve Gazze'deki yine buradaki barış görüşmeleri çerçevesinde ve orada birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Aynı şekilde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki koridor boyutundaki çalışmalar ve tabiki Rusya ve Ukrayna boyutu" ifadelerini kullandı.

KAAN MOTORLARI VE YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

Savunma sanayi alanındaki başlıkların da gündeme geldiğini belirten Oktay, özellikle KAAN motorları konusuna dikkat çekti. Oktay konuşmasında, "Ama bunun ötesinde ekonomik ilişkilerin geliştiği bir ortamdayız. Odaklanmak istediğimiz birkaç konu vardı bizim. Birincisi Kaan motorları boyutu idi. Gördüğümüz kadarıyla her iki taraftan da daha pozitif bir yaklaşım gördük, aldık. Her iki tarafta yakından ilgileneceklerini söyledi. Büyükelçilerimiz burada, bakanlıklarımız da zaten hükümet nezdinde konuyla yakından ilgileniyorlar. Ümit ediyoruz ki burada daha pozitif bir yaklaşımla bu konuyu yakın zamanda çözeriz, çözülür diye düşünüyoruz" dedi. Yaptırımlar başlığına ilişkin ise Oktay, "Onun ötesinde de belki CAATSA ve bu NDAA diye ifade ettiğimiz bütçe boyutundaki konudan bir takım yaptırımlar vardı. Onların da aslında belki geride bırakılmasıyla alakalı da pozitif bir ortamı da görüyoruz aslında. Bununla alakalı yine hükümet boyutu ve devlet başkanları nezdinde ama bizim de kongre boyutundaki temaslarımız bu konuyu belki daha yumuşak bir şekilde geride bırakmayla alakalı bir atmosferin olabileceğini de biz burada bütün komisyon üyelerimiz olarak da hissettik" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE HAREKET EDEBİLECEĞİMİZ BİRÇOK ALAN OLUŞTU"

Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelerinin ve ekonomik kapasitesinin dış politikaya yansımalarına da değinen Oktay, "İkili ilişkiler boyutu da aynı şekilde ve bölgesel ilişkiler de iki ülkenin birlikte çalıştığında nasıl sonuç alabildiğini ve Türkiye'nin bölgede bölgesel bir güç olması ve küresel aslında sorunlarla ilgili de söz sahibi olması ve yine burada Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisinin ne kadar etkili olduğunu ve Türkiye'nin hem ekonomik boyutta hem de özellikle savunma sanayindeki gelişmelerinin de dış politikaya yansımalarını da net olarak görmüş olduk burada. Dolayısıyla sadece Orta Doğu boyutunda değil, hemen komşu bölgelerdeki gelişmeler değil ama onun ötesinde Avrupa'daki gelişmeler de dahil, Asya'daki gelişmeler de dahil birlikte hareket edebileceğimiz birçok alan oluştu" dedi.

KARŞILIKLI ZİYARET MESAJI

Görüşmelerin ardından ABD tarafının Türkiye ziyareti planına da değinen Oktay, "Yine görüşmelerimiz sonucunda biraz önce de hemen bize gelen bir geri bildirim vardı. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı'nda, heyeti ile birlikte belki bu yıl içerisinde Türkiye'ye bir ziyareti söz konusu olacak. Dolayısıyla ikili çok daha yakın bir temas kurma noktasında, anlaşmış bulmamız faydalıydı. Bugünkü görüşmelerimiz Türkiye açısından son derece faydalı oldu." dedi.

