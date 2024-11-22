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Savunma

Geri sayım başladı! Türkiye'den F-16 ve Eurofighter mesajı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, F-16 savaş uçakları ve Eurofighter savaş uçağı konusundaki son durumu anlattı. Bakan Fidan, F-16 siparişlerinin verildiğini, Eurofighter'da ise henüz sipariş aşamasına gelinmediğini kaydetti.

22 Kasım 2024 Cuma 08:07 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Türkiye'den F-16 ve Eurofighter mesajı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevapladı.

F-16 SİPARİŞLERİ VERİLDİ

Dışişleri Bakanı Fidan, F-16 savaş uçaklarıyla ilgili en büyük sıkıntının siyasal irade olduğunu vurgulayarak, Milli Savunma Bakanlığının bu konuda teknik görüşmeleri tamamladığını, ön ödemelerin yapıldığını ve siparişlerin verildiğini bildirdi.

EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞI

Eurofighter savaş uçağı konusunda da "Avrupalılarla siyasal irade" kısmının halledildiğini, Milli Savunma Bakanlığı ile teknik alanların konuşulduğunu aktaran Fidan, bu konuda henüz sipariş aşamasına gelinmediğini kaydetti.

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