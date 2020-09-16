star.com.tr 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:47

Hem Hindistan hem de Çin, beş aydır bir gerilimin devam ettiği Ladakh'ın Himalaya bölgesine asker konuşlandırıyor. Gerginliği azaltmak için diplomatik görüşmeler sürerken, bölgeye çok fazla askeri mühimmat da sevk edildi.



Yeni Delhi hükümet kaynakları, nükleer enerjiye sahip iki rakip arasında gerilim artmaya devam ederken, Çin'in Ladakh'daki Gerçek Kontrol Hattı (LAC) boyunca geçen haftadan bu yana 10 bin asker daha konuşlandırdığını ileri sürdü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) sınıra ek olarak gönderdiği birliklerle, Çin'in sınırdaki asker sayısı 52 bine çıktı. Ayrıca bu süreçte 150 savaş uçağı ve karadan havaya füzeler yakın noktalara konuşlandırıldı.

İddiaya göre, bu 10 bin asker, hem ordular arasında çatışmaların yaşandığı hem de asker yoğunluğunun fazla olduğu Pangong Gölü'nün güney kıyısına yerleştirildi.

Bu gelişmeler, iki ülkenin savunma bakanları ve dışişleri bakanlarının sırasıyla 4 Eylül ve 10 Eylül'de Moskova'da yaptıkları görüşmelerde, sınır boyunca barış ve sükuneti sürdürme konusunda anlaşmalarından kısa bir süre sonra geldi.

Sadece Çin değil, Hindistan da bölgedeki uzun ve sert kış koşullarına hazırlanmak için tüm lojistik ağını etkinleştirdi ve Salı günü bölgeye yüksek miktarda cephane, ekipman, yakıt ve kışlık malzeme ile yiyecek gönderdi.

Her iki ülke de Himalayaların zorlu arazilerinde sıfırın altındaki kışlara hazırlık yapmak zorunda.

-ÇİN HİNDİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ve Çin arasında, LAC olarak bilinen 3.500 kilometrelik bir sınır kontrol hattı bulunuyor. Bu hat Kuzeydeki Ladakh bölgesinden Hindistan'ın Sikkim eyaletine kadar uzanır. Doğu Ladakh'ta Pangong Gölü'nden geçer.

Hindistan ve Çin askerleri, Kontrol Hattı ihlali iddiasıyla, geçtiğimiz aylarda sıcak temasta bulunmaya başlamıştı. Hindistan, haziran ayının ortasında, Ladakh bölgesinde Çin ordusuyla bir çatışma yaşandığını ve 20 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Hindistan ve Çin, Mayıs ayından bu yana Fiili Kontrol Hattı boyunca çeşitli noktalarda birkaç kez karşı karşıya geldi. Şu anda iki taraf arasındaki askeri görüşmeler devam ediyor.

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