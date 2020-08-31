Gerilim tırmanıyor! 'Çin pozisyonlarını güçlendiriyor' iddiası

star.com.tr 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:43

Hindistan ordusu, Çin'i, bu yılın başlarında çatışmaların yaşandığı Doğu Ladakh'taki tartışmalı sınır boyunca "kışkırtıcı askeri hareketler" yürütmekle suçladı. Çin tarafı ise, suçlamaları reddederek, fiili sınırın geçilmediğini belirtti.



Hindistan tarafı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan askerlerinin Pangong Tso Gölü'nün güney kıyısındaki Çin ordusunun, Pazar gecesi askeri faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.

Açıklamada, Çin ordusunun Kontrol Hattını ihlal etmek için bölgedeki pozisyonlarını güçlendirdiği de iddia edildi.

Hindistan, pazar gecesi tam olarak neler olduğuna dair ayrıntılı bilgi vermedi, ancak Çin'e karşı koyma kararlılığını ifade etti.

Hint ordusunun diyalog yoluyla barış ve sükuneti korumaya, aynı zamanda toprak bütünlüğünü korumaya son derecede kararlı olduğu ifade edilirken, sorunu çözmek için Chushul sınır köyünde bir toplantı yapıldığını da belirtildi.

Hindistan'ın iddialarına cevap veren Çin, sınır birliklerinin iki ülke tarafından kontrol edilen bölgeleri ayıran fiili sınır olan Kontrol Hattını geçmediğini söyledi.

Pekin ayrıca, sahadaki durumla ilgili olarak Hindistan ile iletişim kurulduğunu doğruladı.

Çin ve Hint birlikleri, Doğu Ladakh bölgesi de dahil olmak üzere tartışmalı sınır noktalarında bir dizi çekişme ve çatışmaya yaşadı.

Yüksek rakımlı Pangong Tso Gölü bölgesindeki sınır hattına her iki taraf da itiraz ediyor. Bu anlaşmazlık, yoğun sınır devriyeleri sırasında Hint ve Çin birlikleri arasında çatışmaya neden oldu.

15 Haziran'da Galwan Vadisi'nde 20 Hintli asker öldürülürken, Çin tarafı kendi tarafındaki herhangi bir kayıp olmadığını ileri sürdü.

Pekin ve Yeni Delhi, sınır gerginliğinin artmasından birbirlerini suçluyor ve çatışma iki ülke arasında karşılıklı düşmanlığın artmasına neden oldu.

Hindistan ve Çin, 1962'de Himalaya sınırı üzerinde kanlı bir savaş yaşamıştı.

star.com.tr