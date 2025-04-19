Giderayak öfkelendiren karar! Türkiye'ye verilecek Eurofighter'lar iki ülkeyi birbirine düşürdü

Londra ve Berlin arasında Türkiye gerilimi patlak verdi. İngiliz basınına göre, Scholz hükümetinin Türkiye'ye Eurofıghter savaş uçağı satışını veto etmesi Starmer hükümetini öfkelendirdi. Detayları 24 TV Londra Temsilcisi Tayfun Salcı anlattı.

TÜRKİYE'YE EUROFIGHTER VETOSU ALMANYA İLE İNGİLTERE'Yİ GERDİ

İngiliz The Times Gazetesi, iki ülke arasındaki gerilimi gündemine taşıdı. İngiliz basınına göre, Berlin, Türkiye'ye Eurofıghter savaş uçağı satışını veto etti. İddiaya göre, bu karar Starmer hükümetini öfkelendirdi. Nedenin ise Londra'nın Türkiye'ye söz konusu satışı yapmak istemesi oldu.

İngiltere, Türkiye'ye Eurofıghter satışına uzun zamandır sıcak bakıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İngiliz Savunma Bakanı John Healey Ankara'ya geldi. İngiliz basını o dönemde bu görüşmeden Londra'nın Türkiye'ye 40 adet jet için anlaştığını iddia etti.

Londra, Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki ve Avrupa güvenliği için kritik bir ülke olarak görüyor. Scholz hükümetinin görev süresi mayıs başında sona eriyor. Almanya'da yeni başbakan Friedrich Merz olacak. Merz'in Türkiye'ye Eurofıghter satışına onay verebileceği tahmin ediliyor.

24 TV LONDRA TEMSİLCİSİ DETAYLARI AKTARDI

İki ülke arasındaki gerilimin detayları aktaran 24 TV Londra Temsilcisi Tayfun Salcı, "Eurofighter Typhoon savaş uçakları İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak yapımı. Uçakların satışları konusunda da bu ülkelerin anlaşma yapması gerekiyor. Son olarak Almanya Türkiye'deki gelişmeleri bahane ederek, Türkiye'ye 40 Eurofighter satışını veto etti. İngiliz basını bunun Almanya ve İngiltere arasında bir gerilime yol açtığını söyledi. Son dönemlerde ABD ve Avrupa ülkeleri arasında bir gerilim yaşanıyor. Bu gerilim NATO ve Ukrayna bağlamında ortaya çıkıyor. Bu yüzden Avrupa ülkeleri İngiltere dahil sıkı bir işbirliğine gitme niyetinde. Böyle bir yakınlaşma döneminde İngiliz yetkililer, Türkiye gibi önemli bir NATO ülkesine uçak satışının Almanya tarafından veto edilmesini bu sıkı işbirliği planlarını suya düşürebilir kaygısı taşıyor." dedi.

İNGİLTERE'NİN ALMANYA ÜZERİNDEKİ BASKISINI ARTTIRMASI BEKLENİYOR

Tayfun Salcı açıklamasının devamında "Daha önce Almanya Suudi Arabistan'a uçak satışlarına veto yetkisini kullanmıştı. O dönemin Başbakanı Rishi Sunak, yoğun bir diplomasi çalışmasıyla bu vetonun kaldırılmasını sağlamıştı. Şimdi ise İngiliz hükümetindeki İşçi Partisi'nin de benzer bir şekilde Almanya'ya baskı uygulaması bekleniyor. Bu veto ile birlikte İngiltere Savunma Bakanlığının ve Başbakanlığının Almanya üzerindeki baskısını arttırmasını bekliyoruz. İngilizlerde Almanya'daki yeni Merz hükümetinin bu vetoyu kendiliğinden kaldıracağı umudu var. En önemli nokta ABD'nin Avrupa'yı kendi haline terk ettiği ortamda AB ülkeleri sıkı işbirliği peşinde." ifadelerini kullandı.

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