'Gizli müttefikle' F-35 anlaşması!

Star.com.tr 28 Aralık 2021 Salı 22:07 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 22:16

ABD, Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında geliştirilen F-35 için, yeni bir anlaşmayı duyurdu.



Pentagon'dan yapılan açıklamada, 'Fort Worth, Teksas'taki Lockheed Martin Şirketi, ismi açıklanmayan bir ülke için, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı varyantının tasarımını ve geliştirilmesi kapsamında, 50 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.' ifadelerine yer verildi.

Savunma Bakanlığı'nın 27 Aralık'taki açıklamasında, söz konusu ülkenin 'Yabancı Askeri Satış Ofisi (FMS)' müşterisi olduğu belirtildi.

Açıklamda ayrıca, sözleşmedeki çalışmaların dörtte üçünden fazlasının Fort Worth, Teksas'ta gerçekleştirileceği ve %14'ünün de Kaliforniya'daki Redondo Plajı'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

F-35 VERSİYONLARI VE TAHMİNİ 'GİZLİ MÜTTEFİK'

Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında geliştirilen F-35'in, 3 farklı versiyonu bulunuyor.

Standart kalkış ve iniş yapan F-35A, hava kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Kısa kalkış/dikey iniş yapabilen F-35B, Donanma ve Deniz Piyadeleri tarafından kullanılıyor. Uçağın sadece uçak gemilerinde kullanılan versiyonu ise, F-35C ise yine sadece donanma tarafından kullanılabiliyor.

Hem F-35B hem de F-35C bir uçak gemilerinden kalkış/iniş yapabiliyor.

Çalışmanın yürütüleceği yerlere bakıldığında, Lockheed Martin'in kazandığı 50 milyon dolarlık sözleşme, ABD Deniz Piyadeleri'nin yanı sıra İngiltere ve İtalya gibi Amerika'nın müttefikleri tarafından kullanılan F-35B versiyonu için olabilir.

Bu nedenle olası 'gizli' ülkenin İngiltere ya da İtalya olabileceği düşünülüyor.

Şu anda ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Avustralya, Norveç, Danimarka ve Kanada olmak üzere Müşterek Taarruz Uçağı programının sekiz ortağı var. Birçok ortağın yanı sıra, Japonya ve Singapur da ABD'den F-35B tedarik etme sürecinde.

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