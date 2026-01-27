Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan Simerini gazetesi Türkiye'nin HİSAR hava savunma sistemi Girne'ye konuşlandırdığını öne sürdü. Uydu görüntülerine dayandırılan haberde KORKUT hava savunma sistemlerinin ardından HİSAR-A'nın da KKTC'de görüldüğü iddia edildi.

HİSAR sistemlerinin Türkiye'nin yerli yapımı olduğuna atıfta bulunularak "Sistem 3 fırlatma rampasıyla birlikte farklı unsurlarıyla KKTC'de konuşlandırıldı. HİSAR; insansız hava araçları (İHA), dronlar, uçaklar ve helikopterlere karşı çok etkili" ifadeleri yer aldı. HİSAR sistemlerinin 'HAKİM' adlı ağ merkezli komuta ve kontrol sistemiyle bağlantılı çalıştığı aktarıldı.

'SİSTEMİMİZ FELÇ OLUR'

Simerini, haberinde "Türk beyni" diye tanımladığı HAKİM'in radarlar, sensörler ve uçaksavar unsurlarını tek bir ağda birleştirdiğini ifade etti. Sistem sayesinde hava sahasındaki tehditlerin gerçek zamanlı olarak analiz edildiği belirtildi.

Haberde, HİSAR'a bağlı iki modern elektronik harp sisteminden de bahsedilerek "VURAL ES/EA sistemi radar destekli elektronik karıştırma ve saldırı yaparken, PUHU 3-LT düşman telsiz iletişimini tespit edip analiz ederek iletişim ağlarını zayıflatıyor. Bu sistem Rum ordusunun telsiz iletişimini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip" vurgusu yapıldı. Hisar sistemine ait olduğu iddia edilen uydu görüntülerinin de yer verildiği haberde GKRY ordusunun envanterindeki Fransız yapımı H145M helikopterleri için ciddi hava savunma sisteminin tehdit oluşturduğuna dikkat çekilerek "HİSAR'ın daha uzun menzili ve hızlı tepki kabiliyeti nedeniyle helikopterler 'ölümcül bölge' olarak tanımlanan alana girmeden etkili olamıyor; bu durum operasyonel riski ve maliyeti artırıyor" yorumu yapıldı.