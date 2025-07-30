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Savunma

Gök Vatan artık daha güvenli! Çelik Kubbe için kritik eşik aşıldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yüksek irtifa hava savunma sistemi SİPER Ürün-1 için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görgün, SİPER Ürün-1'in Seri İmalat Kabul Testlerinin başarıyla tamamlandığını ve sistemin envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdığını bildirdi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 21:05 - Güncelleme:
Gök Vatan artık daha güvenli! Çelik Kubbe için kritik eşik aşıldı
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Görgün, milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SİPER Ürün-1 projesinde önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını açıkladı.

SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Görgün, şunları ifade etti:

"Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER, başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu gelişme; Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik anlamına geliyor.

Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında milli çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan'ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor. Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve milli bir hava savunma ağı kurmak.

Bu yolda, mühendislerimizin emeği, kurumlarımızın işbirliği ve milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma gücüne güç katan SİPER'e emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gök Vatan artık daha güvenli. Türkiye daha caydırıcı. Gelecek daha emin ellerde."

  • hava savunma
  • çelik kubbe
  • siper

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