Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı arasında 15 Ocak 2018 tarihinde imzalanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) sözleşmesi kapsamında, Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye'nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, millî ve yerli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2'nin test atışı başarı ile gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile 12 Eylül 2024 tarihinde Sinop Test Merkezinde gerçekleştirilen atışlı testte, Atış Kontrol Merkezi, Veri Bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve SİPER Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistem yetenekleri test edildi.

"ATIŞ TESTİ KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLERİ PROJENİN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA KULLANACAĞIZ"

Gerçekleşen Test Atışı kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

"Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü SİPER Projesi ile, Bölge Hava Savunması kapsamında Stratejik Tesislerin düşman taarruzlarına karşı Uzun Menzilde ve Dağıtık Mimaride Hava Savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedefliyoruz. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup, ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir. Atış Testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personellerini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

SİPER Projesi kapsamında SİPER Ürün-1 Sisteminin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak 2024 yılı sonunda envantere kazandırılması hedefleniyor.

HABERİN VİDEOSU