Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2'nin, gökyüzünde 1 milyon saati aşkın uçuş tecrübesine ulaşan filosunda yer alan J11 kuyruk numaralı hava aracı, 2016 yılında envantere girmesinin ardından 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamlayarak yeni bir görev dönemine geçti.

868 BAŞARILI SORTİ

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldığı günden bu yana terörle mücadele, emniyet ve asayiş, sınır güvenliği, arama-kurtarma ve stratejik altyapıların korunması gibi kritik görevlerde başarıyla hizmet veren Bayraktar TB2 J11 SİHA, 868 başarılı sortiyle 10 bin uçuş saatini tamamladı. Baykar, J11 kuyruk nolu milli SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde gösterdiği üstün katkılar anısına komutanlığa bir sertifika takdim etti.

BAYKAR YENİ SİHA HEDİYE ETTİ

Görev süresini tamamlayan J11 kuyruk nolu Bayraktar TB2 SİHA, artık Baykar bünyesinde eğitim ve test uçağı olarak kullanılacak. Baykar bu önemli görevi tamamlayan SİHA'nın yerine üretim hattından çıkan J60 kuyruk nolu yeni bir Bayraktar TB2'yi Jandarma Genel Komutanlığı'na bilabedel hediye etti. Envanterden çıkarılan Bayraktar TB2 SİHA, 8 bin 370 saat terörle mücadele, 246 saat kaçakçılık ve narkotikle mücadele, 107 saat toplumsal olayların takibi, 1012 saat sınır güvenliği, 151 saat arama-kurtarma ve 114 saat stratejik altyapıların korunması görevlerinde kritik roller üstlendi.

Bayraktar TB2 SİHA'lar Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve orman yangınları ile mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor.

REKORLARIN SAHİBİ

Havacılık tarihimizin önemli rekorlarının sahibi olan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekoru kırdı. Milli SİHA, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak başka bir rekora imza attı.

Dünya havacılığında bir ilk: Fıçı tonosu atan SİHA

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan milli SİHA Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünya üzerindeki ilk ve tek SİHA olarak havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından başarılamadı.

KARABAĞ KAHRAMANI

Bayraktar TB2 SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanı sıra görev aldığı uluslararası operasyonlarda da üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı. Dünyanın her köşesinde görev yapan Milli SİHA'lar, Libya, Ukrayna, Mali, Burkina Faso'daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmesinde de kilit rol oynadı.

NATO VE AB ÜLKELERİNİN SEMALARINDA

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünya üzerinde birçok noktada rekabete dayalı süreçlerin sonunda ülkelerin envanterlerine girmeyi başardı. Önceki yıl Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü rekabetçi sürecin kazananı olan Bayraktar TB2, Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak önemli bir ihracat sözleşmesine imza atmıştı. Bu başarı Baykar'ın küresel ölçekteki etkisini pekiştirirken, 2024 yılında NATO ve AB ülkelerindeki varlığını daha da güçlendirdi. Hırvatistan ile 19 Kasım 2024'te imzalanan anlaşma sayesinde Bayraktar TB2, NATO üyesi 6 ülkenin ve AB üyesi 4 ülkenin envanterine girdi.

DEPREMLERDEN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE

Milli SİHA'lar güvenlik görevlerinin yanında deprem ve sel gibi felaketler, arama kurtarma operasyonları, düzensiz göç takibi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi sivil görevlerde de etkin rol alıyor. 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde görev alan Bayraktar TB2 İHA'lar, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2417 saat 6 dakika uçarak görev icra etti. Bu kapsamda toplamda 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli toplam 42 Bayraktar TB2 görev aldı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise 2020 ile 2024 yılları arasında 4091 yangın Bayraktar TB2 İHA'lar tarafından ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürüldü.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

36 ÜLKEYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Önceki yıl sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar'ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.