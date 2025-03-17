GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, FPV dronlara karşı yapılan testte, tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhasını başarıyla gerçekleştirdi. Başarılı test ile GÖKBERK, ABD basının radarına girdi.

"GÖKBERK adı verilen gelişmiş sistem, İHA'lara karşı lazer ve elektronik harp özelliklerini kullanıyor" diyen ABD basını, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN'a dikkat çekti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde ortaya koyduğu çabanın meyvesini verdiği aktarıldı.

ASELSAN'ın yönlendirilmiş enerji silahları alanında önemli adımlar attığı kaydedildi.

Karabağ ve Ukrayna savaşında İHA'ların önemine vurgu yapılan haberde Bayraktar TB2'nin etkileyici rolünden söz edildi.

Türkiye'nin dünya genelinde İHA'ların artan kullanımı ışığında gelişmiş hava savunma sistemleri arayışını mantıklı olduğunu belirten ABD basını, Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe'yi etkileyici bir proje olarak değerlendirdi.

Çelik Kubbe'nin ilerde GÖKBERK'i de içereceği vurgulanan haberde, "Çelik Kubbe, füzeler, İHA'lar ve roketler de dahil olmak üzere çok çeşitli saldırılara karşı Türk hava sahasını koruyarak İsrail'in Demir Kubbe sistemine benzer şekilde işlev görecektir. Türk savunma sanayisinin üretim kabiliyetleri genişlemeye devam ettikçe, Türkiye'nin savunma dünyasında gerçek bir güç merkezi haline gelebilir" ifadeleri yer aldı.