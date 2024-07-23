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Savunma

GÖKBEY devler liginde... İngiltere'de ikide iki yaptı

TUSAŞ'ın teknoloji harikası GÖKBEY, İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda nefesleri kesmeye devam ediyor. Dün İngiltere'de ilk yurt dışı uçuşunu gerçekleştiren GÖKBEY, bugün ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı.

AA23 Temmuz 2024 Salı 17:17 - Güncelleme:
GÖKBEY devler liginde... İngiltere'de ikide iki yaptı
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk özgün helikopteri olan GÖKBEY, İngiltere'de ikinci kez havalandı. 5 dakika havada kalan GÖKBEY, ilgiyle takip edildi.

GÖKBEY, İNGİLTERE'DE İKİNCİ KEZ HAVALANDI

Havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda dün ilk yurt dışı uçuş gösterisini yapan GÖKBEY, bugün ikinci uçuşunu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5 dakika süren uçuşu, fuardaki birçok katılımcı takip etti.

4 GÖSTERİ UÇUŞU YAPMIŞ OLACAK

GÖKBEY, 22-26 Temmuz'da düzenlenen fuar kapsamında toplamda 4 gösteri uçuşu yapmış olacak.

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