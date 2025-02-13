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Savunma

GÖKBEY helikopteri zorlu kış testlerinde başarısını kanıtladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, yoğun kış şartlarında alçak irtifa soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
GÖKBEY helikopteri zorlu kış testlerinde başarısını kanıtladı
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TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2018 tarihinde GÖKBEY adını verdiği T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri projesinde zorlu bir süreç daha geride kaldı.

Seri üretimi tamamlanan ilk 3 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatlarının ardından devam eden geliştirme süreci kapsamında sivil ve askeri sertifikasyon süreci için ihtiyaç duyulan testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla T625 GÖKBEY İsveç'e gönderildi. Kiruna bölgesinde alçak irtifa soğuk hava testleri gerçekleştirildi.

Bir ay boyunca devam eden testlerde GÖKBEY'in soğuk iklim koşullarına dayanıklılığını kanıtlamak adına önemli bir aşama geride kaldı.

İklimlendirme sistemlerinin tekil performanslarının hava aracı seviyesinde değerlendirildiği yer testleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda itki, döner kanat ve hidrolik testleri de tamamlandı. Bu testlerle birlikte, GÖKBEY'in kutup dairesindeki aşırı soğuk hava koşullarında dahi uçuşa hazır olduğu kanıtlandı.

- 60 SAATLİK UÇUŞLA TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Test süreci boyunca GÖKBEY'in kontrol edilebilirlik ve performans odaklı uçuş testlerinde iniş-kalkış ve uçuş limitlerini belirleyen zorlayıcı manevralar gerçekleştirildi.

Limit hızları ve piste yaklaşım açıları soğuk hava koşulları için uygulandı. Havacılık emniyet kriterleri çerçevesinde arıza senaryolarında güvenli uçuş kabiliyeti de başarıyla kanıtlandı. 176 knot hızında kontrol edilebilirlik testleri icra edildi.

TUSAŞ'ın deneyimli yer personeli, pilot, uçuş test mühendisi, tasarım ve proje çalışanlarının emniyet öncelikli çalışmalarıyla, eksi 30 dereceye varan sıcaklıklarda 600'den fazla tekil test noktası, 60 sorti ve toplam 60 saatlik uçuş başarıyla tamamlandı.

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