Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GÖKBEY Helikopteri'nin Hava Aracı, Motor veya Pervane Tasarımının ve Performansının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında düzenlenen törenle Başkan Görgün'e teslim etti.

Başkan Görgün, burada yaptığı konuşmada, Türk mühendisliğinin, teknolojisinin ve platformlarının geldiği önemli bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, Türk savunma sanayisinin bugün ulaştığı yerlilik oranıyla ve geliştirdiği iş modelleriyle sadece sistemler, alt sistemler değil, platformlar ve bunların tasarım, üretim ve yönetim süreçleriyle dünyada gıptayla izlenen bir sektör haline geldiğini söyledi.

GÖKBEY'in Türkiye'de genel maksat, 6 ton sınıfında özgün bir şekilde tasarlanacak ve üretilecek bir helikopter projesi olarak SSB'de başlatıldığını anımsatan Görgün, o dönemki adının "Özgün Genel Maksat Helikopter Projesi" olduğunu ifade etti.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede yapılan törenle artık "GÖKBEY" adını alan bu helikopterin, askeri amaçlarla beraber sivil amaçlarla da kullanılmak üzere geliştirildiğini anlattı.

- "BUGÜN İTİBARIYLA 75 HELİKOPTER İÇİN FİRMAMIZ SİPARİŞİ ALMIŞ"

GÖKBEY'in 2 artı 10 kapasiteli, yaklaşık 750 kilometre menzilli ve 3,8 saat havada kalabilen yetenekli bir helikopter olduğuna işaret eden Görgün, test ve sertifikasyon süreçlerinde her adımın titizlikle ve tüm detayların bir koordinasyon içinde çalışılarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Görgün, bugün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kendilerini misafir etmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, kendisinin, savunma sanayisi ve sivil alanda entegre edilebilecek her konuya çok destek verdiğini dile getirdi.

Akıllı ulaşımdan sinyalizasyon projelerine her konuda savunma sanayisinde elde ettikleri tecrübeyi sivile aktarabilecekleri en önemli alanlardan birinin burası olduğunu vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Son 24 yılda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle ortaya çıkan bu platformlar kendi alanında dünyadaki rakipleriyle de karşılaştırıldığında ön plana çıkıyor. Bugün Tip sertifika onayını alan helikopterimizin seri üretimine biz başladık. Siparişlerimizi şirketimize verdik, bugün itibarıyla 75 helikopter için firmamız siparişi almış ve üretime başlamış durumda. Hatta 5 helikopterimizi Jandarma Genel Komutanlığımıza geçtiğimiz yakın süreçte teslim etti. Sivil havacılık anlamında ilk teslim edeceğimiz helikopterimiz Sağlık Bakanlığımız olacak. Sağlık Bakanlığımızla böyle genel maksat alanında kullanılabilecek yerli milli ürünü tercih ettiler. Temmuz ayında ilk helikopteri Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz, yıl sonuna doğru ikinci helikopteri, 2027 yılı ortalarında da üçüncü helikopteri teslim etmiş olacağız. Altı ayda bir sırayla bu helikopterler teslim edilmiş olacak."

- HEDEF YERLİ MOTOR İLE SERTİFİKA ALMAK

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da GÖKBEY'in sivil sertifikası almasının önemine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu esasında bir doktor diploması gibi yılların eğitiminin sonucunda uykusuz gecelerin, sabırla yapılan testlerin, tasarımların, üretimin ve sabırla yapılan tartışmaların, sertifikasyon panellerindeki o bazen gergin anların yaşandığı tartışmaların sonucunda sadece TUSAŞ'ın değil, sadece SHGM'nin değil, aynı zamanda ülkemizin ekosisteminin, havacılık ekosisteminin, Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve ilgili tüm birimlerin dahli olan, emeği olan bir sürecin ürünü. Ne kadar gurur duysak, ne kadar sevinsek bizler için azdır. İnşallah bundan sonraki adım da GÖKBEY'imizi yine kendi ürünümüz olan yerli motorumuz TS1400 ile sertifikasını almak olur."

- SÜREÇ DİJİTAL ORTAMDA YÜRÜTÜLDÜ

Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Prof. Dr. Kemal Yüksek ise GÖKBEY Projesi'nin SHGM tarafından geliştirilen sertifikasyon modülü üzerinden yürütüldüğünü ve bu sistem üzerinden tamamlandığını bildirdi.

Bu modül sayesinde tüm uyum dokümanları, test sonuçları ve teknik değerlendirmelerin dijital ortamda yönetildiğini vurgulayan Yüksek, şu ifadeleri kullandı:

"Süreç, baştan sona kanıt bazlı olarak izlenebilir hale getirilmiştir. Alınan tüm otorite kararları sistematik ve şeffaf şekilde kayıt altına alınmıştır. Bu yönüyle GÖKBEY, yalnızca bir hava aracı sertifikasyonu değil, aynı zamanda Türkiye'nin uçtan uca dijital sertifikasyon kabiliyeti kazandığı ilk projedir. Ülkemizde ilk defa döner kanat kategorisinde Tip sertifikası GÖKBEY helikopterine verilmiştir. Bu gelişmeyle ülkemiz, sivil helikopter tasarlayıp sertifikalandırılabilen birkaç ülke arasına girmiştir. Aynı zamanda sertifikasyon süreçlerini tamamen dijital ortamda yönetebilen sınırlı sayıdaki ülke arasında yerini almıştır. Sonuç olarak GÖKBEY tip sertifikasyonu, yalnızca bir proje başarısı değil, ülkemizin havacılıkta mühendislik, sertifikasyon ve kurumsal kapasitesinin geldiği seviyeyi gösteren stratejik bir kilometre taşı olmuştur."