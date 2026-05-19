Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, GÖKBEY'in sertifikasyon süreçlerinin tamamlanarak tip sertifikasının verildiğini anımsattı.

Türkiye'nin, hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli platform üzerinden yönetebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, "Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi de yerli ve milli genel maksat helikopteri GÖKBEY için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, GÖKBEY'in 17 Mart'ta tip sertifikası alarak önemli bir eşiği geçtiğini, bu sürecin milletin azmi, devletin kararlı desteği ve mühendislerin yoğun emeğiyle tamamlandığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sertifikasyon sürecinde 600'ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi, 180'den fazla test yapıldı, yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğrulama sağlandı ve 800'ü aşkın uyum dokümanı hazırlandı. Tüm süreçler başta CS-29 standartları olmak üzere uluslararası gerekliliklere uygun şekilde tamamlandı."

- "TÜM SÜREÇLER TEK DİJİTAL PLATFORMDA TOPLANDI"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından geliştirilen yerli ve milli KDM-ORG sistemi üzerinden eğitimlerin yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, GÖKBEY'in insan kaynağı altyapısının da güçlendirildiğini aktardı.

Uraloğlu, "GÖKBEY'in bakım teknisyenlerine yönelik tip eğitimleri, SHGM'nin KDM-ORG sistemi üzerinden veriliyor. Eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerini tek bir dijital platformda topladık. 'B1.3 ve B2' ihtisas alanlarına yönelik bakım eğitimleri, TUSAŞ tarafından sağlanan kaynaklarla yürütülüyor." ifadesini kullandı.

KDM-ORG platformu ile süreçlerin merkezi, izlenebilir ve doğrulanabilir bir yapıya kavuşturulduğuna işaret eden Uraloğlu, teknik personel yeterliliklerinin uluslararası standartlara uygun ve sürdürülebilir şekilde yönetileceğini bildirdi.

Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.