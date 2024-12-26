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Savunma

Gökçe ve Gözde damgası! Fransa'dan Türkiye itirafı

Fransız basını, Türkiye yerli üretim güdüm kitleriyle jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendireceğini yazdı. Makalede, Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2'nin küresel SİHA pazarında 'öncü' hale geldiği de ifade edildi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
Gökçe ve Gözde damgası! Fransa'dan Türkiye itirafı
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Fransız basını, Türkiye'nin, geliştirdiği Gökçe ve Gözde Yeni Nesil Güdüm Kitleri ile jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendireceğine dikkati çekti.

Fransız haber sitesi Secret Defense'ta yayınlanan makalede, Türk Hava Kuvvetlerinin ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) "gelecekteki ihtiyaçlarına uygun" olarak tasarlanan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Gökçe ve Gözde Yeni Nesil Güdüm Kitlerinden övgüyle bahsedildi.

Bu kitlerin yerli imkanlar kullanılarak tasarlandığına işaret edilen makalede, Gökçe'nin operasyonel ihtiyaçlara bağlı yöntemleri entegre etme ve hareketli hedeflere angajman konusunda "benzeri görülmemiş" bir esneklik sergilediği kaydedildi.

Makalede, Gözde'nin ise gelecek yıl Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi için projede önemli ilerlemeler sağlandığı ve yerli Aksungur ve Akıncı SİHA'larına entegre edilmesi halinde bu araçların operasyonel verimliliğini ve hareket menzilini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin 35'ten fazla ülkeye dron ihracatı yaptığı ve bu pazarda "önemli bir oyuncu" haline geldiği belirtilen makalede, Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2'nin küresel SİHA pazarında "öncü" hale geldiği ifade edildi.

Makalede, Türkiye'nin Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya birçok ülkeye dron ihracatı yaptığının ve Türkiye'nin ürettiği bu araçların etkinliğinin kanıtlanmış olduğunun altı çizildi.

Gökçe ve Gözde Yeni Nesil Güdüm Kitlerinin Bayraktar TB2 gibi ticari ihracat başarısına dönüşebileceği aktarılan makalede, Türkiye'nin ticari alandaki bu başarısının aynı zamanda diplomatik ve jeopolitik nüfuzunu da güçlendireceği belirtildi.

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