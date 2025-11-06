ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD AESA radarı ile Gökdoğan hava-hava füzesinin başarılı entegrasyon testini "Türk savunmasında dönüm noktası" olarak değerlendirildi.

Yunan savunma sitesi OnAlert, Türkiye'nin yerli radar ve füze sistemlerinde kaydettiği ilerlemeyi manşetine taşıdı.

Site, ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD AESA radarının F-16 savaş uçağıyla entegre edilerek hedef tespiti sağladığını ve bunun sonucu olarak uzun menzilli hava-hava füzesi Gökdoğan'ın başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.

SAVUNMADA DÖNÜM NOKTASI

OnAlert, bu adımı "Türk savunmasında dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Habere göre test, yerli radar ve füze sistemlerinin artık uyum içinde çalışabildiğini gösteren önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Gökdoğan füzesi, görüş ötesi (BVR) taarruz yeteneğine ve "ateşle ve unut" özelliğine sahip olup çoklu hedef kilidi fonksiyonlarıyla öne çıkıyor.

Site, füzenin elektronik harp ortamlarına karşı dayanıklı şekilde tasarlandığını ve ABD yapımı AIM-120 AMRAAM ile kıyaslanabilecek veya ona yakın bir milli alternatif niteliği taşıdığını vurguladı.

OnAlert ayrıca MURAD AESA radarının işletimsel katkılarına dikkat çekti.

Radara, F-16'lar, İHA'lar (AKINCI) ve geliştirilen beşinci nesil muharip KAAN ile entegrasyon yeteneği kazandırılarak hedef tespiti, takibi ve etkisiz hâle getirme süreçlerinde gerçek zamanlı iş birliğinin güçlendirildiği belirtildi.

Bu entegrasyonun saha şartlarında operasyonel etkinliği artıracağı kaydedildi.

Site, yapılan testin yalnızca bir füze fırlatımı olmadığını; radar-füze entegrasyonunun sahada başarılı şekilde gösterilmesinin, milli silah sistemlerinin operasyonel kapasiteye geçişi açısından kritik olduğunu ifade etti ve bu gelişmeyi Türkiye'nin hava muharebesinde daha belirleyici bir aktör haline gelmesinin işareti olarak değerlendirdi.