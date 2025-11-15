İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Gökyüzünde tarihi an! TB3'ten art arda üç tam isabet
Savunma

Gökyüzünde tarihi an! TB3'ten art arda üç tam isabet

Türkiye'nin savunma gücünü ve stratejik kabiliyeti bir kez daha gözler önüne serildi. Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3, ROKETSAN'ın MAM-L IIR mühimmatı ile gerçekleştirdiği 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

IHA15 Kasım 2025 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
Gökyüzünde tarihi an! TB3'ten art arda üç tam isabet
ABONE OL

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, mühimmat testlerine bir yenisini daha ekledi.

TB3 SİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L IIR mühimmatı ile havalandı. Bayraktar TB3 SİHA 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Test görüntüsünü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından BayraktarTB3 3 x MAM-L TV/IIR Mühimmat Atış Testi 3 x MAM-L TV/IIR Munition Firing Test ifaderi ile paylaştı.

Roketsan Genel Müdürü Murat Ekinci ise "MAM-L IIR her zaman göreve hazır! Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.