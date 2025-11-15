Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, mühimmat testlerine bir yenisini daha ekledi.

TB3 SİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L IIR mühimmatı ile havalandı. Bayraktar TB3 SİHA 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Test görüntüsünü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından BayraktarTB3 3 x MAM-L TV/IIR Mühimmat Atış Testi 3 x MAM-L TV/IIR Munition Firing Test ifaderi ile paylaştı.

Roketsan Genel Müdürü Murat Ekinci ise "MAM-L IIR her zaman göreve hazır! Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı.