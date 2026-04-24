Gökyüzünde ''Turan'' taktiği! Baykar'dan devrim niteliğinde sürü

Baykar tarafından milli imkanlarla ve özgün olarak geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA K2 ile dolanan mühimmat Sivrisinek, Keşan'da gerçekleştirilen demo faaliyetinde geleceğin muharebe konseptine yönelik kabiliyetlerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA K2 ile dolanan mühimmat Sivrisinek, Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen demo faaliyetinde yapay zeka destekli sürü otonomisi, GNSS'ten bağımsız seyrüsefer, otomatik hedef tespiti ve taarruz kabiliyetlerini gösterdi.

K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat, kamuoyunun karşısına ilk kez, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek SAHA 2026'da çıkacak.

OTONOM SÜRÜ FORMASYONUYLA UÇTULAR

17 Nisan'da gerçekleştirilen demo faaliyeti, 5 adet K2 Kamikaze İHA'nın 5 dakika içerisinde yaptığı sıralı kalkışlarla başladı.

Havalanan platformlar, "sağ kademe", "çizgi", "V" ve "Turan" formasyonlarında devriye uçuşu icra etti.

Bu sürece, Baykar tarafından geliştirilen yeni bir platform olan 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmat da dahil olarak K2 Kamikaze İHA'ların altında sürü oluşturdu. Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA ise sürü uçuşuna eşlik ederek operasyonu havadan görüntüledi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÖRSEL NAVİGASYON

Demo faaliyetinin önemli teknik başlıklarından birini elektronik harp ortamlarına karşı geliştirilen çözümler oluşturdu.

Yapay zeka destekli görsel navigasyon yazılımı kullanılarak GNSS'ten (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemleri) bağımsız konum belirleme ve seyrüsefer yapabilme kabiliyeti gösterildi.

GNSS bağımsız ortamda otonom seyrüsefer yeteneklerini başarıyla sergileyen K2 ve Sivrisinek platformları, yapay zeka destekli otomatik hedef tespiti ve otomatik taarruz yeteneklerini de gösterdi.

OTONOM HEDEF TESPİTİ VE TAARRUZ

Demo kapsamında Sivrisinek dolanan mühimmatlardan oluşan bir filo, belirlenen koordinatlara dalış gerçekleştirdi.

Sürüden ayrılan bir K2 Kamikaze İHA, belirlenen koordinata yüksek hızla dalış icra ederek pas geçti.

Demo faaliyetinin son aşamasında ise farklı sınıflardaki 18 insansız hava aracından (5 K2, 10 Sivrisinek, 1 Bayraktar TB2, 1 TB3 ve 1 AKINCI) oluşan sürü grubu, "V" formasyonuyla bir araya gelerek uçuşu izleyen heyeti selamladı.

YENİ NESİL DOLANAN MÜHİMMAT: SİVRİSİNEK

Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil dolanan mühimmat Sivrisinek, 1000 kilometreyi aşan menziliyle operasyonel derinliği üst seviyeye taşıyor.

Yapay zeka desteğiyle sürü içerisinde kesintisiz haberleşebilen Sivrisinek platformları, tespit edilen hedefleri kendi aralarında anlık olarak paylaşabiliyor.

GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmanın olduğu zorlu ortamlarda dahi yapay zeka tabanlı görsel konum bulma yeteneğiyle görev icra eden Sivrisinek, yüksek otonomi kabiliyetiyle muharebe sahasında gerçekleştirilecek stratejik görevlerde öne çıkıyor.

BAYKAR, DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA İHRACATÇISI KONUMUNDA

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

Geride kalan 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu yeniledi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Baykar, 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştirirken, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına yaparak Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülkeyle olmak üzere toplam 38 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.