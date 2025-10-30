İSTANBUL 20°C / 12°C
Savunma

Gökyüzünde yerli iş birliği: AKINCI ve KEMANKEŞ'e tam not

Türkiye'nin yerli üretim İHA /SİHA sistemi Baykar Bayraktar TB2 ve ilk milli insansız savaş uçağı prototipi Bayraktar Kızılelma'nın mimarı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın, akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile gerçekleştirilen “Atış, Seyir ve Dalış Testi”nin görüntülerini paylaştı.

30 Ekim 2025 Perşembe 22:24
Baykar, yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemlerin kritik testlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ-1 füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefindeki atış, seyir ve dalış testlerini başarıyla geçti.

Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde KEMANKEŞ 1 füzeleri, senaryo gereği belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. Test kapsamındaki tüm görevleri başarıyla tamamlayan KEMANKEŞ 1'in, havadaki en küçük hedefleri dahi etkin şekilde etkisiz hale getirme kabiliyeti de doğrulanmış oldu.

