BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından Bayraktar KIZILELMA'nın AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testine dair videosunu paylaştı.

Bayraktar, yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023'te ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

