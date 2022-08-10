Görevleri kritik! Yerli ve milli silahlarla göreve daima hazır!

İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Amfibi Deniz Piyade Tugayı bünyesinde, kuvvet koruma tedbirlerinin uygulanması, gemiye çıkma, arama, deniz haydutluğuyla mücadele, dar ve sığ sulardan geçişlerde kuvvet koruması, muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 2010'da Amfibi Hücum Timleri kuruldu.

Subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasında komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçen personel, Amfibi Hücum Timi kursuna katılabiliyor.

Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya başlıyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli amfibi deniz piyadeleri, time katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

Amfibi Hücum Timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor. Su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılan, dosta güven, düşmana korku veren amfibi deniz piyadeleri, güne sporla başlayıp eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor.

Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen tim, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.

Anadolu Ajansı ekibi, yurt içi ve yurt dışındaki birçok zorlu yerde aktif olarak görev yapan Amfibi Hücum Timlerinin meskun ve kapalı mahal, çeviklik, stres altında atış, botlarla denizden karaya çıkarma, helikopterden hedefi 12'den vurma, hareketli platformda atış gibi birbirinden zorlu eğitimini görüntüledi.

- HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDULAR

Amfibi timleri, uzun mesafedeki küçük hedefleri belirlenen noktalardan tam isabet vurdu. Parkur faaliyetlerini de başarıyla geçen timler, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yaparken, karada da görevlerini başarıyla yürüttü.

Stres altındayken bile gözle görülmesi güç nesneleri hedef şaşırmadan etkisiz hale getiren "timsahlar", helikopterden de karadaki hedefi keskin nişancı atışıyla 12'den vurdu.

"Timsahlar"ın başarıyla gerçekleştirdikleri bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme gibi eğitimleri, adeta aksiyon filmlerinin sahnelerini aratmadı.

Gemiye çıkma harekatında, hedefe botlarla tam teçhizatlı ilerleyen tim, geminin komutasını ele geçirmek için son hazırlıklarını yaptı.

Risk faktörlerini değerlendirerek geminin bordasından aşağı bırakılan "şeytan çarmıhı" basamağıyla güverteye çıkan tim, kendilerine emniyetli bölge ve toplanma noktası belirledikten sonra gemide ilerleme tekniklerini kullanarak operasyonu tamamladı.

- "SON NESİL YERLİ VE MİLLİ SİLAH TEÇHİZATLA DONATILIYORLAR"

Tabur komutanı yarbay, AA muhabirine, mazisi, şan ve şerefle dolu Amfibi Deniz Piyade Tugayı bünyesindeki Amfibi Hücum Timlerinin, özel olarak yetiştirildiğini ve kritik görevlerde yer aldığını ifade etti.

Söz konusu timin, komando temel kursunu başarıyla bitiren, fiziki yeterliliği tam, atış kabiliyeti yüksek, subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasında gönüllülük esasına göre seçildiğini vurgulayan yarbay, şunları kaydetti:

"Gemiye çıkma ve emniyete alma, helikopter harekatı, bot harekatı, temel ve taktik atışlar, meskun mahal muharebesi, EYP farkındalığı ve küçük birlik taktikleri konularındaki 8 haftalık kursu başarıyla bitiren personel, Amfibi Hücum Timi sertifikası alarak tim personeli olmaya hak kazanır. Amfibi Hücum Timlerinde görevli tüm personel, teçhizat olarak günümüz teknolojisine uygun son nesil yerli ve milli silahlarla donatılmaktadır. Amfibi Hücum Timlerimiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Mavi Vatan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bayrağımızı dalgalandırdığı her yerde her türlü zorlu koşullara rağmen, daima hazır sloganıyla görevlerini başarılı şekilde icra etmektedir."

Amfibi Hücum Timleri, Hakkari ile Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde terörle mücadele, Afganistan'da kararlı destek misyonu barışı destekleme, Arnavutluk'ta insani yardım harekatı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de platform koruma gibi birçok görevi başarıyla yerine getirdi.