Görgün, Senegal'deki temaslarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Senegal temasları kapsamında Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mbaye Cisse ile bir araya geldi.

Görgün, resmi temaslarda bulunmak üzere Senegal'in başkenti Dakar'a ziyaret gerçekleştirdi.

SSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Senegal temasları kapsamında Görgün'ün Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mbaye Cisse ile bir araya geldiği, görüşmede savunma sanayi alanında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni projelerde ortak çalışmaların artırılmasının ele alındığı belirtildi.

Paylaşımda, Türkiye ve Senegal arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin, iki ülkenin ortak vizyonu doğrultusunda güçlenerek ilerlemeye devam edeceği vurgulandı.