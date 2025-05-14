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Savunma

Görgün'den TUSAŞ'a tebrik

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) İspanya'yla HÜRJET konusunda mutabakat sağlamasına ilişkin, 'İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir işbirliği değil, aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır.' ifadesini kullandı.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Görgün'den TUSAŞ'a tebrik
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TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında HÜRJET'in İspanya'ya satışının önünün açılmasını öngören anlaşma imzalandı.

TUSAŞ'ın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk Havacılığının Altın Çağı"nın ilerleyişini hızla sürdürdüğü vurgulanarak, "Havacılık tarihimizde yeni bir sayfayı araladık. Airbus koordinasyonunda İspanyol firmaları ile Süpersonik Jet Eğitim Uçağımız HÜRJET'e yönelik Mutabakat Zaptı imzaladık. HÜRJET'in uluslararası yolculuğunda yeni bir sayfa açılacak, milli imkanlarla geliştirdiğimiz HÜRJET İspanya'yı daha da güçlendirecek. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma dolayısıyla TUSAŞ'ı tebrik etti. Görgün mesajında, "Türk mühendisliğinin gururu HÜRJET'in artık uluslararası sahnede daha da iddialı olduğunu belirterek, "İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir işbirliği değil, aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır. Bu adım, Avrupa ile savunma sanayisinde kurduğumuz stratejik işbirliklerinin somut bir yansımasıdır. Gökyüzünde yükselen bu milli hamle, dost coğrafyalara güç, ülkemize ise itibar kazandıracaktır. Emeği geçen tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X hesabından, "Savunma sanayimizde ilklerle gururluyuz. İspanya Hava Kuvvetlerinin ileri jet eğitim uçağı ihtiyacına yönelik olarak HÜRJET'in tercih edilmesi, mühendisliğimizin, vizyonumuzun ve azmimizin uluslararası arenada tescillenmesidir. TUSAŞ ailesini yürekten tebrik ediyor, #FEINDEF2025'te imzalanan bu stratejik işbirliğinin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AB ülkesi ile imzalar resmen atıldı
  • Savunma Sanayii
  • Uzay Sanayii
  • İşbirliği
  • Haluk Görgün

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