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Savunma

Görüntüleri Baykar paylaştı! Kemankeş 2'den bir başarı daha

Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar, yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 2'nin sistem tanımlama testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 14:27 - Güncelleme:
Görüntüleri Baykar paylaştı! Kemankeş 2'den bir başarı daha
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Türk savunma sanayisinin neferlerinden BAYKAR'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği silahlı insansız hava araçları ve mühimmatlar testleri başarıyla geçemeye devam ediyor.

KEMANKEŞ 2 TESTİ BAŞARDI

BAYKAR tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 2 de başarılı testlerine bir yenisini daha ekledi.

BAYKAR'dan konu hakkında açıklama yapıldı.

KEMANKEŞ 2'nin görüntülerine yer verilen açıklamada, "Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Sistem Tanımlama Testi" ifadelerine yer verildi.

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