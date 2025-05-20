Türk savunma sanayisinin neferlerinden BAYKAR'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği silahlı insansız hava araçları ve mühimmatlar testleri başarıyla geçemeye devam ediyor.

KEMANKEŞ 2 TESTİ BAŞARDI

BAYKAR tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 2 de başarılı testlerine bir yenisini daha ekledi.

BAYKAR'dan konu hakkında açıklama yapıldı.

KEMANKEŞ 2'nin görüntülerine yer verilen açıklamada, "Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Sistem Tanımlama Testi" ifadelerine yer verildi.

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