Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından Baykar, yeni teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Baykar, Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA gibi teknolojileriyle yaptığı testlerde bile hayran bırakıyor. Bu kapsamda son testi Bayraktar KIZILELMA'nın dördüncü prototipi gerçekleştirdi.

BAYRAKTAR BAŞARILI TEST

Baykar, teknoloji harikası Bayraktar KIZILELMA'nın AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

"Bayraktar KIZILELMA PT-4

Test Uçuşu | AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi (Test Flight | AB-Assisted Takeoff Aerodynamics System Identification Test)"

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