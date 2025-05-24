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Savunma

Görüntüleri Baykar paylaştı: KIZILELMA bir kez daha başardı

Baykar, KIZILELMA hakkında önemli bir videolu paylaşımda bulundu. KIZILELMA'nın teker kestiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, 4. prototipin AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla tamamladığını bildirdi.

24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:23 - Güncelleme:
Görüntüleri Baykar paylaştı: KIZILELMA bir kez daha başardı
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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından Baykar, yeni teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Baykar, Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA gibi teknolojileriyle yaptığı testlerde bile hayran bırakıyor. Bu kapsamda son testi Bayraktar KIZILELMA'nın dördüncü prototipi gerçekleştirdi.

BAYRAKTAR BAŞARILI TEST

Baykar, teknoloji harikası Bayraktar KIZILELMA'nın AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

"Bayraktar KIZILELMA PT-4

Test Uçuşu | AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi (Test Flight | AB-Assisted Takeoff Aerodynamics System Identification Test)"

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