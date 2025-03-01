Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar AKINCI hakkına açıklamada bulundu.
Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın Murad AESA Radar ile Test Uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Paylaşımında bir videoya da yer veren Selçuk Bayraktar açıklamasında, "Bayraktar AKINCI... Murad AESA Radar ile Test Uçuşu..." ifadelerini kullandı.
Bayraktar AKINCI'nın Murad AESA Radar ile Test Uçuşu'na ilişkin Baykar Teknoji'den de bir açılama yapıldı. Açıklamada aynı ifadelere yer verildi.