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Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı... AKINCI, Murad AESA ile başardı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın Murad AESA Radar ile Test Uçuşu'nu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 13:37 - Güncelleme:
Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı... AKINCI, Murad AESA ile başardı
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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar AKINCI hakkına açıklamada bulundu.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN AKINCI PAYLAŞIMI

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın Murad AESA Radar ile Test Uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Paylaşımında bir videoya da yer veren Selçuk Bayraktar açıklamasında, "Bayraktar AKINCI... Murad AESA Radar ile Test Uçuşu..." ifadelerini kullandı.

Bayraktar AKINCI'nın Murad AESA Radar ile Test Uçuşu'na ilişkin Baykar Teknoji'den de bir açılama yapıldı. Açıklamada aynı ifadelere yer verildi.

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