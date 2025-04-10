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Savunma

Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 bir testi daha geçti

BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar TB2 'Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni tamamladı.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 bir testi daha geçti
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2'nin yeni test görüntülerini paylaştı.

Bayraktar paylaşımında, "Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi" notunu düşerken söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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