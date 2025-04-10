Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 bir testi daha geçti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2'nin yeni test görüntülerini paylaştı.
#BayraktarTB2T-AI ✈️����— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 10, 2025
�� Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi
�� Middle Altitude System Identification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/8c8DK69wQS
Bayraktar paylaşımında, "Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi" notunu düşerken söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.