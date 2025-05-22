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Savunma

Görüntüleri TUSAŞ yayınladı: KAAN için heyecanlandıran paylaşım

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUŞAŞ), Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşuna ilişkin yeni bir videolu paylaşımda bulundu.

22 Mayıs 2025 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Görüntüleri TUSAŞ yayınladı: KAAN için heyecanlandıran paylaşım
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KAAN'ın yeni prototip geliştirme çalışmaları ve test süreçleri devam ederken, TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yeni video paylaşıldı. 'Gökyüzüne yazılmış bir sevdanın izindeyiz' notu ile paylaşılan videoda KAAN'ın jet motorunun çalıştırılması ve uçuşuna ilişkin görüntüler yer aldı.

İLK TEST UÇUŞU 21 ŞUBAT 2024'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ilk test uçuşu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirildi.

Bu uçuşunda 13 dakika havada kalan KAAN, 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 14 dakika havada kalan KAAN, 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

İŞTE TUSAŞ'IN PAYLAŞTIĞI O VİDEO

  • tusaş
  • kaan
  • Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ

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