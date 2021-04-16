Görüntüleri uydu yakaladı! ABD'nin en gelişmiş savaş makinesine rakip olacak

star.com.tr 16 Nisan 2021 Cuma 12:31 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 12:34

Şangay'daki Jiangnan Tersanesi'de inşası süren Type 003 uçak gemisinin yeni yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları, uzmanlara geminin boyutları hakkında şimdiye kadarki en iyi tahminleri yapma olanağı tanıdı.

Savaş gemisi beklenenden daha büyük ve kabaca ABD Donanması'nın en yeni uçak gemileriyle karşılaştırılabilir. Henüz kurulmamış olan uçuş güvertesi ve komuta bölümü ile, Çin'in Type 003 uçak gemisinin bu yıl suya indirilmesi zor bir ihtimal gibi görünüyor.

Bununla birlikte yeni nesil uçak gemisinde, birçok yeni teknolojinin de geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

28 Mart'ta Güney Kore'nin Kompsat görüntüleme uydusu tarafından çekilen ve Shadowbreak International tarafından yayınlanan fotoğraf, şu ana kadar çekilen bulanık görüntülerden çok daha fazla bilgi veriyor.

Naval News'te yer alan habere göre, keskin görüntüde gemi tahmini olarak 300 metre (985 feet) su hattında inşa ediliyor. Bu tahmin, geçen yaz Center for Strategic and International Studies (CSIS) tarafından yapılan '297 metrelik tahminle' aşağı yukarı aynı...

Bu uzunlukla Type 003, Çin'in yaklaşık 270 metre olan önceki uçak gemileri Liaoning ve Shandong'dan yaklaşık 30 metre daha uzun ve ABD Donanması USS Gerald R. Ford'un 317 metrelik uzunluğuna daha yakın hale getiriliyor.

Bununla birlikte, su hattı uzunluğu geminin nihai boyutu değildir, çünkü çoğu taşıyıcıda uçuş güvertesi her yönde önemli bir uzunluk ekler. Naval News'e göre, hangarlar ve makine dairesi de dahil olmak üzere Type 003'ün iç modülleri büyük olasılıkla uçuş güvertesini kurmaya başlamak bitirilecek. Yani son şekli yakında görünür olmaya başlayacak.

YENİ TEKNOLOJİ

Type 003 nihayetinde 100.000 tonluk Ford sınıfı ABD uçak gemileri kadar büyük olmayacak. Muhtemelen 85.000 tondan fazla ağırlığa sahip olsa da, Liaoning ve Shandong'dan önemli ölçüde daha büyük olacak ve birçok yeni teknolojiyle donatılacak.

En önemli özelliğin, Ford sınıfının sahip olduğu gibi, (önceki uçak gemilerinin rampalarından farklı olarak) bir elektromanyetik uçak fırlatma sistemi (EMALS) olması bekleniyor.

Type 003'ün, EMALS ile KJ-600 gibi ağır uçakların kalkışına olanak sağlaması bekleniyor.

J-15 savaş uçağının üreticisi Shenyang Aircraft Corporation, muhtemelen Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) için başka bir uçak üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Shenyang, Çin Havacılık Kuruluşu Tasarım Bürosu ile denizdE kullanım için "yeni bir uçak türü" geliştirmek için çalışıyor ve geçen ay 2021'de araştırma ve test çalışmalarının ikiye katlandığını açıkladı.

Yeni uçağın, ABD Donanması'nın F-35C Müşterek Taarruz Uçağı ile karşılaştırılabilir bir gizli avcı olan Shenyang'ın FC-31 Gyrfalcon test uçağının bir türevinin nihai ürün olacağına dair uzun süredir devam eden iddialar var.

Bununla birlikte, Type 003, ABD gemileri gibi nükleer enerjiye sahip olmayacak ve bu da yakıt ikmali yapmadan uzun süre denizde kalma kabiliyetini sınırlayacak.

Ayrıca bu eksik, savaş gemisinin uçak mancınıklarındaki elektromıknatısları çalıştırmak için gereken büyük miktarda elektriği nasıl üreteceği sorusunu da akıllara getiriyor.

Görünüşe göre Type 003'e geçen Temmuz ayında tanıtılan yeni 20 megavatlık buhar turbo jeneratörlerinden birkaçı verilecek.

Pekin merkezli bir denizcilik uzmanı olan Li Jie, Global Times'a yaptığı açıklamada, yeni jeneratörlerin hem tahrik hem de elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak kadar güçlü olduğunu ve USS Zumwalt muhribinde kullanılana benzer entegre bir elektrikli tahrik sistemini mümkün kıldığını söyledi.

Jie, 13.000 tonluk Type 055 kruvazöre güç sağlamak için dört jeneratörün yeterli olacağını belirtti.

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