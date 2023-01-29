Görüşmeler hız kazandı: F-16'ların teslimatı an meselesi

Ukrayna-Rusya savaşı hız kesmeden devam ederken ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin mühimmat desteği artarak devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yapılacak tank desteği memnuniyetle karşılandı. Ancak Rusya'nın şiddetli baskılarının azaltılması için Ukraynalı yetkililer, tankların yanında ülkelerinin F-16 savaş jetlerine de çok ihtiyaç duyduklarını sürekli olarak dile getiriyorlar.

Ukrayna, geçen şubat ayındaki Rus işgalinden bu yana Amerikan yapımı F-16'ları silah istek listesinde tutuyor, ancak hükümet topçu, zırh ve karaya konuşlu hava savunma sistemlerinin daha acil ihtiyaçlar olarak görüyor. Söz konusu olayla ilgili Avrupa basınında yayınlanan bir makalede, Ukrayna'nın ABD yapımı F-16'lara ne kadar ihtiyacı olduğunu gözler önüne seriyor.

Makaleye göre, Ukrayna baharda topraklarını geri almak için büyük bir saldırı başlatmaya hazırlanırken, Pentagon içinde savaş uçaklarının teslimatı için yürütülen kampanya ivme kazanıyor.

F-16'ların hızlı teslimatı an meselesi

Üst düzey bir Ukraynalı bir yetkili cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin hem F-16 hem de uzun menzilli füzelerin olası teslimatları hakkında "hızlı" görüşmelere başladıklarını söyledi.

AB ülkeleri, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın işgaline karşı savaşmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya toplam 321 ağır tank gönderme sözü verdi.

Aralık ayı sonlarında ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmasına yardımcı olmak için Patriot hava savunma füzesi bataryası göndereceğini açıklamıştı.

ABD hükümeti de Kiev için Bradley savaş araçları ve yeni hava savunma füzelerini içeren, değeri 3 milyar doları aşan yeni bir silah paketi duyurmuştu.