Gözdağı niteliğinde yeni test! Sesten 9 kat daha hızlı Zirkon 12'den vurdu!

Star.com.tr 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:00 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:02

Rusya Savunma Bakanlığı Zirkon hipersonik füzeleri hakkına önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlığın gazetecilere verdiği demeçte, Zirkon hipersonik füzesinin yeni testinin başarıyla tamamladığı açıklandı. Rusya iki hafta önce de söz konusu füzelerin çevrimiçi testlerinde başarı sağlamıştı. Dengeleri değiştirecek olan Zirkon füzeleri sesten 9 kat daha hızlı ve menzili bin kilometrenin üzerinde. Rusya bu füzeleri deniz kuvvetlerinde yer alan savaş gemilerine ve denizaltlarına entegre etmeyi planlıyor.

SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından yapılan açıklamada Zirkon füzesinin, seri üretimine başlandığı bildirilmişti. Savunma sanayisinden kaynaklar ise 'Zirkon'un seri üretimi yapılıyor. Aynı zamanda devlet testleri de devam edecek.' açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 Kasım'da Zirkon hipersonik seyir füzesinin denemelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve gelecek yıldan itibaren Rus Donanması için gelmeye başlayacaklarını söylemişti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, 18 Kasım'da Putin'e, Beyaz Deniz'de bir Zirkon hipersonik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini bildirilmişti.

SES HIZININ TAM 9 KATI

Zirkon çok amaçlı hipersonik füze, deniz ve kara hedeflerini vurmak üzere tasarlandı. Putin daha önce, Mach 9'da (ses hızının dokuz katı) seyredebilen ve 1.000 km'nin üzerindeki hedefleri vurabilen Zirkon hipersonik füzelerinin yakında savaş pozisyonuna geçeceğini söyledi. Rusya, denizaltılarını ve su üstü gemilerini Zirkon hipersonik füze sistemleriyle donatmayı planlıyor.

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