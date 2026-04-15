Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ROKETSAN, kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK ile gerçekleştirdiği test atışlarında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Dört ayrı kullanım senaryosunda tam isabet kaydeden KARAOK, sahadaki operasyonel gücünü bir kez daha ortaya koydu.

KARAOK 4 FARKLI SENARYODA TAM İSABETLE HEDEF VURDU

ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK, 4 farklı kullanıcı senaryosuyla gerçekleştirilen test atışlarını tam isabetle tamamladı.

KARAOK'un farklı kullanım senaryolarına yönelik test atışları başarıyla devam ediyor.

Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen KARAOK, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. KARAOK, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

"GÖZÜ KARA, VURUŞU KESİN"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, KARAOK'un test atışlarını NSosyal hesabından "Gözü kara, vuruşu kesin" mesajıyla paylaştı.

Atışlı test faaliyetleri kapsamında 4 ayrı senaryoda hedefini tam isabetle vuran KARAOK'un sahadaki güvenilirliğini bir kez daha kanıtladığını belirten İkinci, "Geleceğin harp sahasını milli sistemlerimizle şekillendirmeye ve ordumuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.