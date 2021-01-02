Gözünü Doğu'ya diken İngiltere'ye sert mesaj: Gerekeni yaparız

star.com.tr 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:43 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:43

İngiliz ve ABD'li akademisyenler, Brexit sonrası İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ekonomik etkisini ve askeri varlığını genişletmeyi hedeflediğini söylüyor. Ayrıca İngiltere'nin, ABD'nin Çin'e karşı mücadelesinde, dengeleyici pozisyon almaya çalıştığı belirtiliyor. Uzmanlara göre İngiltere, 'Süveyş'in Doğusu' stratejisine geri dönüyor.



Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, 'Yeniden küresel güçte büyük Britanya' hedefi için yönünü Doğu'ya çevirdi. İngiltere, 'Suveyş'in Doğusu' stratejisiyle büyük güç elde ederken, ABD'nin yanında durarak, bölgede Çin'e karşı dengeleyici güç olmayı da hedefliyor.

Şubat 2019'da, dönemin Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin, operasyonel görevlerinin Güney Çin Denizi'ni de içereceğini doğruladı.

ÇİN'DEN UYARI!

Çin Savunma Bakanlığı, bölgedeki diğer gelişmelerle İngiltere'nin bölgede askeri gücünü artırma planına ilişkin bir açıklama yaptı.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, Batı'dan Güney Çin Denizi'ne savaş gemilerinin gönderilmesi halinde, Çin'in mutlaka misilleme yapacağını söyledi.

Kefei, düzenlediği basın toplantısında, "Çin tarafı, Güney Çin Denizi'nin silahların ve savaş gemilerinin hakim olduğu büyük bir güç rekabeti denizi olmaması gerektiğine inanıyor. Bölgedeki militarizasyon kaynağı, bu bölgenin dışındaki ülkelerden geliyor. Savaş gemilerini evlerinden binlerce kilometre uzağa, gönderiyorlar.' açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, Çin ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını söyleyerek, bölgeye gelecek güçlere gözdağı verdi.

BÖLGEYE YÖNELİŞ NEDENİ

Uzmanlara göre, Hindistan ve komşu Güneydoğu kolonileri İngiltere için önemli bir zenginlik kaynağıydı ve 1964 gibi yakın bir tarihte bile, Güneydoğu Asya'daki İngiliz savunma varlığı İngiliz askeri harcamalarından en büyük payı alıyordu.

Daha sonra, 1968'de, tüm Birleşik Krallık güçleri 'Süveyş'in doğusundan' çekildi. İngiltere, özellikle Singapur ve Hong Kong'un finansallaşmasında yer almaya devam etti, ancak askeri müdahaleye karşı çok temkinliydi.

Ayrıca, Çin dışında Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam da dahil olmak üzere birçok ülke, Güney Çin Denizi'nde haklar talep ediyor ve bölgede doğal bir gerginlik söz konusu.

Bölgeler üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunmamasına rağmen, ABD de aktif olarak bu anlaşmazlığın aktörlerinden.

ABD savaş gemileri, deniz yollarının güvenliği ve seyrüsefer serbestliği gerekçe gösterilerek, sürekli Güney Çin Denizi'ne gönderiliyor. Bu durum, bölgedeki büyük güç Çin'i oldukça rahatsız ederken, ABD'nin 'provokasyon' peşinde olduğu savunuluyor.

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