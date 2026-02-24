Kanada'nın, artan savunma harcamaları ve tedarik maliyetleri nedeniyle savaş uçağı planlamasını yeniden gözden geçirebileceği iddia edildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Ottawa yönetimi, yüksek maliyetleriyle sık sık gündeme gelen F-35 Lightning II programına alternatif olarak Gripen savaş uçakları için yaklaşık 760 milyon dolarlık bir teklif hazırlığı içinde.

F-35 MALİYETLERİ TARTIŞMA KONUSU

Kanada, uzun süredir hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla yeni nesil savaş uçağı arayışını sürdürüyor. Bu kapsamda ABD üretimi F-35'ler öne çıkarken, uçakların birim maliyeti, bakım giderleri ve uzun vadeli işletme masrafları kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Savunma analistleri, beşinci nesil savaş uçaklarının gelişmiş sensör ve görünmezlik teknolojilerine rağmen, bütçe üzerindeki yükünün ülkeleri alternatif platformlara yöneltebildiğini belirtiyor.

30 adet J-10 savaş uçağı askeri üsse geliyor

İsveç merkezli Saab AB tarafından geliştirilen Saab JAS 39 Gripen, daha düşük işletme maliyetleri ve esnek operasyon kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Gripen savaş uçakları; hava-hava ve hava-yer görevlerinde çok rollü kullanım, kısa pistlerden kalkış–iniş yapabilme ve hızlı bakım avantajlarıyla öne çıkıyor. Uzmanlara göre Gripen'in en büyük avantajı, satın alma maliyetinin yanı sıra uzun vadeli operasyonel giderlerinin de görece düşük olması.

760 MİLYON DOLARLIK TEKLİF İDDİASI

Uluslararası savunma kulislerinde konuşulanlara göre Kanada, Gripen savaş uçakları için yaklaşık 760 milyon dolarlık bir teklif hazırlığında. Bu adımın, hem maliyetleri dengelemek hem de tedarik sürecinde pazarlık gücünü artırmak amacıyla atılabileceği öne sürülüyor.

Resmî makamlar iddialarla ilgili henüz net bir açıklama yapmazken, savunma çevreleri Kanada'nın nihai kararını stratejik ortaklıklar, NATO yükümlülükleri ve uzun vadeli güvenlik planlaması doğrultusunda vereceğini belirtiyor.

STRATEJİK DENGE ARAYIŞI

Kanada'nın olası tercihi, yalnızca mali bir karar olarak değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesaj olarak da değerlendiriliyor. ABD ile savunma iş birliği güçlü olan Ottawa'nın, Avrupa merkezli bir platforma yönelmesi, savunma sanayisinde çeşitlendirme stratejisinin işareti olabilir.

Öte yandan F-35 programı, NATO ülkeleri arasında yaygın kullanım avantajı sunarken; Gripen savaş uçakları, maliyet etkinliği ve teknoloji transferi seçenekleriyle farklı bir denge oluşturuyor.

Kanada'nın hangi platformu seçeceği henüz kesinleşmiş değil. Ancak ortaya atılan bu iddia, küresel savunma pazarında rekabetin ve maliyet hassasiyetinin giderek arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.