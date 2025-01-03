Geçtiğimiz yıl ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin ile 24 adet F-35 için sözleşme imzalayan Çekya hükümeti sürecin hızlandırılması için harekete geçti. 5,62 milyar dolarlık söz konusu F-35 anlaşması ile birlikte Çekya, alım ve entegrasyon süreçlerine hız verip, hava kuvvetleri envanterinde bulunan İsveç yapımı JAS-39 Gripens'ları bir an önce emekliye ayırmak istiyor.

Çekya'nın F-35 savaş uçaklarını envanterine kattıktan sonra bölgede hava üstünlüğü açısından çok önemli olacağı belirtilirken hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini ise artıracağının özellikle altı çiziliyor.

Gizliliği, gelişmiş sensörleri ve oldukça çekişmeli ortamlarda çalışabilme yetenekleriyle tanınan F-35 savaş uçakları, Çek Hava Kuvvetleri'ne daha fazla hava üstünlüğü, keşif ve hassas vuruş yetenekleri sağlayacak.

Çek Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Petr Čepelka, F-35'lerin operasyonel yaklaşımları değiştirirken NATO'nun entegre savunma sistemleriyle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilirliği sağlayacağını belirtti.

GRİPEN SAVAŞ UÇAKLARININ YERİNİ F-35'LER ALACAK

Çek Hava Kuvvetleri şu anda NATO'nun entegre savunma sistemi kapsamında hava sahası gözetimi için 14 JAS-39 Gripen savaş uçağı, hava desteği ve nakliyesi için UH-1Y Venom ve AH-1Z Viper helikopterleri ve lojistik ve insani görevler için C-295M nakliye uçağı dahil olmak üzere çeşitli bir filo kullanıyor.

Lockheed Martin ile Çekya arasındaki anlaşmaya göre ise ilk F-35'lerin 2029'da, programın tamamlanması ise 2030'ların başında olması planlanıyor.

Çekya'da ise belirlenen iki hava üssünde F-35'lerin kullanımı için hazırlıklar devam ediyor. Uçakların eğitimi için ise pilot ve teknisyenler Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi.

F-35A'nın edinimi, Çek Hava Kuvvetleri için önemli bir anı temsil ediyor ve NATO içindeki rolünü güçlendirirken modern tehditlerle başa çıkabilmesini sağlıyor. Bu uçaklar yalnızca ulusal hava sahasını korumakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa ve ötesindeki kolektif savunma görevlerine de katkıda bulunacak.