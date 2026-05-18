  • Güç dengelerini değiştirecek! EFES-2026'da TCG Anadolu rüzgarı
Güç dengelerini değiştirecek! EFES-2026'da TCG Anadolu rüzgarı

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri sergilendi.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 12:15
İzmir'in Urla ilçesi açıklarına demirleyen Türkiye'nin yerli ve milli en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde, gemide konuşlu Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), kontrolleri yapılarak asansörle uçuş güvertesine çıkarıldı.

Eğitimlerde amfibi deniz piyadeleri, çıkarma harekatına katılmak üzere Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nda (ZAHA) yerlerini aldı.

Ayrıca gemi bünyesindeki amfibi deniz piyade unsurlarının SH-70 Seahawk helikopterine intikalinin sağlandığı tatbikatta, AH-1W Super Cobra savaş helikopteri pilotları da iniş ve kalkış eğitimi icra etti.

