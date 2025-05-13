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Savunma

Güç dengesini lehimize değiştiğini anladılar: Türkiye çıtayı yükselti

Türkiye'nin nükleer denizaltı projesini duyurmasının hemen ardından Yunan basını bu hamleyi haberleştirip manşetlerine taşıdı. Haberde, Türkiye'nin bu proje ile birlikte Ege'de kontrolü tamamen eline alacağı belirtilirken Ankara hükümetinin bu hamleyle hiçbir bölgesel gücün sahip olmadığı imkana sahip olacağı belirtildi.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK13 Mayıs 2025 Salı 14:57 - Güncelleme:
Güç dengesini lehimize değiştiğini anladılar: Türkiye çıtayı yükselti
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, geçtiğimiz günlerde yurt dışı basınına verdiği röportajda Türkiye'nin milli denizaltı projeleri kapsamında birden fazla platform üretmeyi ve bu alanda ihracat yapmayı hedeflediğini duyurdu. Tatlıoğlu, uzun süredir beklenen Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi için Türkiye'nin tüm operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan, tamamen yerli tasarıma sahip ve dışa bağımlı olmayan bir denizaltı inşa etmenin 139 yıllık bir arzu olduğunun altını çizmişti.

Bu projenin duyurulmasının hemen ardından Yunan basını Türkiye'nin bu hamlesini manşetlerine taşıdı.

TÜRKLER YENİ BİR SAFHAYA ÇIKTI

Haberde, Türkiye'nin filosuna nükleer denizaltı ekleyerek Ege Denizi'ndeki dengeleri değiştireceğine dikkat çekilerek mavi sularda gücün tamamen Ankara'nın eline geçeceğine vurgu yapıldı.

Proje ile birlikte nükleer güçle çalışan bir denizaltının varlığının Türkiye'ye hiçbir bölgesel gücün sahip olmadığı genişletilmiş su altı dayanıklılığı, hız ve operasyonel menzil sunacağının özellikle altı çizildi.

Söz konusu haberde, önümüzdeki on yıl içinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de baskın deniz gücü haline geleceği, iki ülke arasındaki rekabetin de yeni bir safhaya geçeceği belirtildi.

Ege Denizi'nde kritik kuvvet çarpanı

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