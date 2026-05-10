''GÜÇHAN'' F-35 merkezli üçgeni yıktı: Türkiye artık ABD'ye ihtiyaç duymayacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez gösterilen YILDIRIMHAN uzun menzilli füze sistemi ve GÜÇHAN turbofan jet motoruna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru'nun tüm bileşenleri Milli Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından tasarlandığı, yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motoru olan GÜÇHAN'ın, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda özgün mühendislik çözümleriyle geliştirildiği vurgulandı.

DIŞA BAĞIMLILIĞA SON VERECEK

ABD basını ise projenin temel hedefinin, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı asgariye indirerek sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturmak olduğunu vurguladı.

Haberde GÜÇHAN motorunun, TF6000 (6.000 lbf), TF10000 (6.000 lbf) ve TF35000 (35.000 lbf) gibi Türk Motor Sanayii (TEI) projelerinin yanında sergilendiği; yayınlanan itme gücü rakamının motoru hemen, seri üretimde en yüksek itme gücüne sahip Batılı savaş uçağı olan F-35 Lightning II'ye takılı Pratt & Whitney F135 ile aynı performans aralığına yerleştirdiği ifade edildi.

GÜÇHAN'ın 42.000 lbf'lik güç çıkışının, F-35'in F135 motorunun 43.000 lbf'lik art yakmalı itki gücünün biraz altında ve F-22'nin F110-GE-129 motorunun (varyanta bağlı olarak genellikle 29.000 ila 32.000 lbf aralığında kalan) üzerinde yer aldığı ifade edildi. Motorun maksimum çapının 46,5 inç olarak sunulduğu ve bunun da F-35 filosunda kullanılan F135-PW-100 ve F135-PW-400 varyantlarının 46 inçlik çapıyla yakından eşleştiği dile getirildi.

Bu rakamın, Lockheed Martin F-22 Raptor'a güç veren F119-PW-100 motorunun 50 inçlik çapına da yakın olduğu ifade edildi. Haberde, motorun hava akışının 420 lb/sn olarak belirlendiği, bunun da yüksek itiş gücüne sahip savaş uçağı turbofan motorlarıyla ilişkili yüksek kütle akışlı bir çekirdek mimarisine işaret ettiği vurgulandı.

GÜÇHAN'ın aynı itme ve boyut kategorisine girmesinin, Türkiye'nin sadece itme gücü değil, aynı zamanda beşinci nesil havacılıkla ilişkilendirilen bir seviyede termal yönetim ve savaş enerjisi entegrasyonunu da ele almaya çalıştığını gösterdiği ifade edildi.

Bu aralıktaki operasyonel savaş uçağı motorları arasında şu anda F135, Sukhoi Su-57 ve Su-35'te kullanılan Rus Saturn AL-41F1 ve Chengdu J-20 için tasarlanan Çin Shenyang WS-15 bulunmaktadır. Tarihsel olarak, Rolls-Royce RB211-22B ve Pratt & Whitney PW2043 dahil olmak üzere birçok sivil turbofan motor benzer itme gücü aralıklarına girmiştir, ancak bu motorlar, savaş uçağı manevra kabiliyetinden ziyade taşıma verimliliği için optimize edilmiş tamamen farklı yüksek baypas mimarileri kullanmıştır. Avrupa, geliştirilmiş Eurojet EJ200 konfigürasyonlarını içeren çalışmalara rağmen, şu anda 40.000+ lbf sınıfında operasyonel yerli bir savaş uçağı motoruna sahip değildir.

TÜRKİYE, ABD, RUSYA VE ÇİN İLE AYNI LİGDE

Türkiye'nin savaş uçağı ve motor üretimi konusunda dışa bağımlılığı sona erdireceğinin altı çizilen haberde, ihracat lisanslama kısıtlamalarına ve yabancı motor tedarikçileriyle bağlantılı jeopolitik baskının artık sona ereceği belirtildi. Türkiye'nin bu alanda artık ABD'ye ihtiyaç duymayacağı aktarıldı. Ayrıca, GÜÇHAN'ın, Türkiye'nin şu anda ABD, Rusya ve Çin'in hakim olduğu stratejik savaş uçağı motoru sektöründe rekabet edebilecek yerli bir sanayi tabanı kurmaya çalıştığını gösterdiği dile getirildi.