Gücü 5 kilovata ulaştı! Türkiye'den stratejik silah

Türk makina sanayisinin önde gelen şirketlerinden ERMAKSAN, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yenilikçi teknolojilerde geliştirdiği çözümleri sergiledi.

ERMAKSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makina sanayisinde 60 yıldır faaliyet gösteren firmanın, çok büyük tecrübelere sahip olduğunu ve 120 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Son 15 yılda teknolojiye yatırım yapmaya başladıklarını, optoelektronik birimi kurduklarını anlatan Özkayan, bu birimde lazer sistemleri ürettiklerini ifade etti. Özkayan, lazer çip, lazer diyot, lazer modül ile yüksek güçlü lazer rezonatörleri sıfırdan üretebildiklerini bildirdi. Özkayan, şöyle konuştu:

"Lazer güç kaynakları hem endüstride hem savunma sanayisinde kullanılabiliyor. Yüksek güçlü tek mod lazer kaynakları üretiyoruz ve bu fuara bunları getirdik. Özellikle lazer güç kaynağı olarak dronesavarlarda kullanılmakta. 3 kilometreye kadar güç iletilebilmekte. Farklı olarak lazer haberleşme sistemimiz var. Kesintiye uğratılamıyor, karartma ve değiştirme yapılamıyor. 15 kilometreden birbiriyle kuleden kuleye haberleşebilen lazer iletişim sistemimiz var. Çok modern, teknolojik bir sistem. Telsiz veya farklı irtibatlarda bunlar karartılabiliyor, dinlenebiliyor. Lazer sistemde bu yok, dinlenemez karartılamaz, irtibat devam eder. Hem görüntü alışverişi, hem yazılı, sesli iletişim sağlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesiyle birlikte yapıyoruz."

Savunma ve havacılık sanayisinde kullanılabilen parçaların üretildiği 3 boyutlu metal yazıcılar üzerinde çalıştıklarını dile getiren Özkayan, yine sahip oldukları teknolojilerle çok hassas sensörler üretebildiklerini bildirdi. Özkayan, AR-GE'ye dayanan çalışmaları ticarileşmiş ürünlere çevirdiklerini kaydetti.

Deniz topu geliştirme konusunda da önemli mesafe aldıklarını vurgulayan Özkayan, ortaya koydukları ürünü kısa süre içerisinde gemilerde görmeyi amaçladıklarını söyledi.

- SON DENEMELER YAPILIYOR, ENVANTERE GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Ahmet Özkayan, bir önceki SAHA EXPO'da 2,5 kilovatlık askeri fiber lazer güç kaynağını sergilediklerini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bizden daha yüksek güçler istendi. Yüksek güç olmasının sebebi daha çabuk imha etmesi. Hem hız hem de güç olarak çok fazla fayda ediyor. 5 kilovatları geliştirip getirdik. Önümüze 10 kilovat hedefi koyduk. 10 kilovat, 20 kilovat diye gidecek. Envantere daha girmedi, girecek ama çalışanlar var. Birçok alanda deneniyor, çalışıyor diyelim. Envantere girmesine 6 ay var, son denemeler yapılacak. 5 kilovatlar bekleniyor denemeler için. Onları teslim edeceğiz. Sahada denemeleri yapılanlar 2,5 kilovatlıklar, 5 kilovatlıklar da sahaya çıkacak."

- BİRÇOK TEHDİDE KARŞI ETKİLİ OLACAK

Dünyada lazer sistemlerine yönelik çalışmalar 3 kategoride yürütülüyor. Mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcı başta olmak üzere her türlü patlayıcı ve şüpheli madde imha sistemlerine yönelik olarak zırhlı insanlı araç veya insansız kara aracı üzerine entegre 1-3 kilovatlık gücünde çalışmalar bulunuyor.

Dron imha sistemleri için mobil veya sabit platformlara entegre 2-5 kilovatlık gücünde çözümler geliştiriliyor.

Hava savunma sistemleri kapsamında ise genellikle insansız C-RAM/top, havan ve roketlere karşı, sabit veya mobil sistemlere entegre, 20-100 kilovat gücünde çözümler üzerinde çalışılıyor.

ERMAKSAN'ın dahil olduğu proje kapsamında, gemi ve kara platformlarına sistem olarak adapte edilecek ve top, havan roket ve güdümlü füzelere karşı etkili olacak Hava Savunma Lazer Sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.

Hava Savunma Lazer Sistemi, füze ve namlulu hava sistemlerinin maliyet etkin veya etkili olmadığı tehditlere karşı yüksek güçlü lazer rezonatörü (20-60 kilovat), yüksek lazer gücünü odaklayabilecek adaptif lazer teleskopu, hedef takip sistemi, komuta kontrol sistemi ve alt sistemler gibi bileşenlerden oluşacak. Sistem, mevcut kara ve deniz platformlarına entegre şekilde çalışacak.

Sistem, havadan yere atılan mühimmat ile top, havan ve roket tehdidine karşı hedefe gerekli hassasiyette yönlenecek, takip edecek ve uygun menzilde (hedef 3 kilometre) angaje olarak hedefi imha edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki hava savunma birlikleri ve muharip gemiler için ortaya konulacak çözümler, MİLGEM ve envanterdeki muharip gemiler, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin kritik tesis, üs ve limanları, sivil tesis ve kritik yapılar ile sınır bölgelerinde kullanılacak.