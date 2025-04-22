Gündem oldu: Türkiye'nin hamlesi yeni dönemin başlangıcı

Amerikan haber sitesi Business Insider, dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) gemilerini denize indiren Türkiye, İran ve Çin'i mercek altına aldı. Üç ülkenin denizlerde sessiz bir devrim yaptığına vurgu yapılan analizde, bu hamlenin deniz savaşlarında yeni bir dönemin başlangıcı olduğu belirtildi.

İlk İHA gemisini envantere alan ülkenin Türkiye olduğu belirtilerek, "2015'te sipariş edilen, 2023'te Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılan TCG Anadolu, Bayraktar TB3 ve Kızılelma ile donatılarak dünyanın ilk özel yapım İHA gemisi oldu. Bayraktar TB3, TB2'nin deniz uyumlu versiyonu olarak geliştirilirken; Kızılelma, savaş uçağı kabiliyetine sahip insansız bir jet olarak öne çıkıyor. Anadolu ayrıca helikopter kabiliyetiyle de çok yönlü bir görev profiline sahip" denildi.

KİLİT KONUMA SAHİP

Çin'in 27 Aralık'ta denize indirdiği Sichuan gemisine ilişkin, "853 feet uzunluğu ve 40 bin tonun üzerindeki ağırlığıyla dünyanın en büyük amfibi saldırı gemisi unvanını kazandı. İran ise dönüştürülmüş bir konteyner gemisini Şehit Bahman Bagheri adıyla İHA taşıyıcısına dönüştürdü. 170 metrelik uçuş güvertesiyle dikkat çeken gemi, çok sayıda farklı İHA modeline ev sahipliği yapıyor" bilgisi verildi.

Askeri uzmanlara göre, pilot gerektirmemesi, düşürüldüğünde siyasi sonuç doğurmaması ve üretim hızındaki avantajlar, İHA taşıyıcılarını 21. yüzyılın deniz savaşlarında kilit konuma taşıyor.

Giderayak öfkelendiren karar! Türkiye'ye verilecek Eurofighter'lar iki ülkeyi birbirine düşürdü

"TCG Volkan bir bağış değil, hesaplanmış bir jeopolitik manevra"... Türkiye'nin hamlesi ses getirdi

40 Rafale için Fransa'ya resmi teklif! Envanterdeki jet sayısı 76'ya çıkıyor