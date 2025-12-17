Gündemlerinde KIZILELMA var: Türkiye, Çin ile rekabet edebilecek bir oyuncu konumuna geldi

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlar, Bayraktar AKINCI'nın son canlı atış testleriyle bir kez daha uluslararası gündeme taşındı. İtalyan basını, testleri yalnızca teknik bir başarı olarak değil, Türkiye'nin uzun vadeli askeri ve endüstriyel vizyonunun somut bir göstergesi olarak değerlendirdi.

AKINCI'NIN SON TESTİ YAKIN TAKİPTE

İtalya'nın önde gelen savunma haber sitelerinden Report Difesa, Bayraktar AKINCI'nın gerçekleştirdiği son testlerin, Türkiye'nin savunma sanayisinde benimsediği stratejik yönelimi teyit ettiğini yazdı. Haberde, tamamen yerli imkânlarla geliştirilen hassas mühimmatların başarıyla entegre edilmesinin; sensör, silah ve operasyonel yeteneklerin Ankara'nın tam kontrolünde olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Bu durumun, Türkiye'nin yalnızca platform üretmekle kalmayıp bütüncül bir sistem yaklaşımını benimsediğini gösterdiği ifade edildi.

Report Difesa, söz konusu gelişmelerin politik açıdan da güçlü bir mesaj içerdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin 2019 yılında S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılmasının ardından, insansız hava araçları sektörünün Türk teknolojik bağımsızlığının temel dayanaklarından biri hâline geldiği belirtildi.

Haberde, 2021'de hizmete giren Bayraktar AKINCI'nın başlangıçta kapasitesinin tam olarak doğrulanmasının beklendiği, ancak son testlerle birlikte sistemin artık tam operasyonel seviyeye ulaştığının görüldüğü kaydedildi.

"AKINCI POLİTİK VE STRATEJİK BİR SEMBOLE DÖNÜŞTÜ"

AKINCI'nın çok yönlü yapısına da değinen İtalyan site, platformun yüksek irtifa ve uzun menzilli bir insansız hava aracı olarak tasarlandığını hatırlattı. Suriye'de terör örgütü PKK'ye karşı yürütülen operasyonlarda görev alan AKINCI'nın, deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanıldığı belirtilerek bu esnekliğin platformun stratejik değerini artırdığı ifade edildi.

Bu yönüyle AKINCI'nın yalnızca askeri değil, aynı zamanda politik ve stratejik bir sembole dönüştüğü vurgulandı.

KIZILELMA'YA ÖZELLİKLE DİKKATİ ÇEKTİLER

Haberde küresel güvenlik ortamına da yer verildi. Ukrayna savaşıyla birlikte insansız hava araçlarının modern savaşlardaki kritik rolünün net biçimde ortaya çıktığı, ancak hava savunma sistemleri ve elektronik harp karşısındaki sınırlılıkların da görüldüğü ifade edildi. Türkiye'nin bu tabloya teknoloji seviyesini yükselterek karşılık verdiği ve Bayraktar KIZILELMA ile insansız savaş uçağı segmentinde de iddialı bir konuma geldiği yorumu yapıldı.

"ÇİN İLE REKABET EDEBİLEN BİR AKTÖR"

Report Difesa, Türkiye'nin İHA ihracatını da stratejik bir unsur olarak değerlendirdi.

Türk dronlarının Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da askeri dengeleri etkilediği; Afrika ve Orta Doğu'daki etkisini giderek artırdığı belirtildi.

Suudi Arabistan gibi ülkelerle yapılan anlaşmaların teknoloji transferi ve yerel üretimi de kapsadığına dikkat çekilerek, bu durumun Türkiye'yi NATO içinde bölgesel dron pazarında Çin ile rekabet edebilen bir aktör hâline getirdiği ifade edildi.