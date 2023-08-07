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Teslim aldıkları Türk zırhlılarını böyle karşıladılar: Harika haber

Ekvador Silahlı Kuvvetleri X adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Türkiye'den 20 adet Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) aldığını açıkladı. Ekvatorlu vatandaşlar gelişmeyi 'Harika haber' şeklinde yorumladı.

Star Gazetesi7 Ağustos 2023 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Teslim aldıkları Türk zırhlılarını böyle karşıladılar: Harika haber
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Güney Amerika ülkesi Ekvador terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç grupları ile mücadele etmek için "özel" olarak Türkiye'den Otokar marka Coba II TTZA satın aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç gruplarına özel önem verilerek tehditlere karşı operasyonel yeteneklerini artıracak yeni bir malzeme temini kapsamında Türkiye'den 20 taktik araç teslim alındı." denildi.

Bir Ekvatorlu vatandaş paylaşımın altına "harika haber" yorumunu yaptı

6 ÜLKE VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULLANIYOR

Hali hazırda Türkiye'nin 400 adetten fazla kullandığı Cobra II'yi Ekvador dahil toplam 6 ülke kullanıyor.

Azerbaycan, Türkiye, Tunus, Gana, Bangladeş, Birleşmiş Milletler ve bugün itibariyle de Ekvador kullanıcılar arasında

COBRA II 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç müttefik ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platformdur.

Cobra II'nin önceki varyantı Cobra I Gürcistan tarafından 2008 yılında Güney Osetya Savaşı'nda Rusya'ya karşı kullanılmış ve büyük taktir toplamıştı.

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