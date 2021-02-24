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Savunma

Güney Asya ülkesinden yeni hamle: Kendi savaş uçağımızı üreteceğiz

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, hava kuvvetlerini güçlendirmek için savaş uçağı üretmek istediklerini ifade etti.

star.com.tr24 Şubat 2021 Çarşamba 19:51 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:51
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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Hava Kuvvetleri'nde gerçekleştirilen bir teslim alma töreninde konuştu.

Başbakan Şeyh Hasina ülke egemenliğini korumak için savaş uçakları inşa etme arzusunu dile getirdi. Hasina, "Hava Kuvvetlerini rekabetçi hale getirmek Bangladeş'te savaş uçakları inşa etme arzumuz var. Kendi gücümüzle hava sınırımızı korumak için hazırlıklar yapıyoruz." dedi.

Başbakan, Silahlı kuvvetlerimizi zamana uygun ve modern hale getirmek için "Silahlı Kuvvetler 2030 Hedefleri"ni formüle ettiklerini ve bunu uygulamaya başladıklarını belirtti.

Önceki Bangladeş Devlet Başkanı Şeyh Mucibur Rahman'ın ülkenin bağımsızlığından sonra Hava Kuvvetlerini inşa etmek için gösterdiği çabaları hatırlatan Hasina, Rahman'ın 1974'te Bangladeş için Savunma Politikası oluşturduğunu ifade etti.

star.com.tr

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