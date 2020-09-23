Güney Asya'da gerilim artıyor: Çin'e seyir füzeli gözdağı

star.com.tr 23 Eylül 2020 Çarşamba 22:15 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 22:15

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in Penghu adasındaki Magong Hava Kuvvetleri üssüne gerçekleştirdiği ziyarette Ulusal Chungshan Enstitüsünün geliştirdiği mühimmatlar da sergilendi.

Tsai, Çin ordusuna karşı mücadelede yüzlerce Tayvan Hava Kuvvetleri savaş uçağı pilotuna moral verirken, Wan Chien seyir füzelerinin sergilenmesi, Tayvan ordusunun mühimmat yetersizliği söylemlerinin doğru olmadığının bir başka kanıtı olarak değerlendirildi.

Yalnızca Tayvan Hava Kuvvetleri jetlerinde kullanılabilen füzenin menzili yaklaşık 200 km.



Wan Chien seyir füzeleri, işlevine uygun olarak hem AIDC F-CK-1/C hem de AIDC F-CK-1/D'nin varyantları olan F-CK-1 savaş uçaklarını güçlendirmek için taşınacak.



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