star.com.tr 23 Şubat 2021 Salı 22:21 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 22:21

Washington merkezli bir düşünce kuruluşunun raporuna göre Vietnam, tartışmalı takımadalarda Çin tesislerine yönelik saldırı gerçekleştirebilmek için son iki yıldır Spratly Adaları'ndaki savunmasını güçlendiriyor.



South China Morning Post'un haberine göre, Vietnam'ın hava ve kıyı savunma sistemlerinin, başta Sin Cowe adası ve Batı Resifi bölgesinde olmakla birlikte Vietnam'ın Spratly Adaları'ndaki üslerinin çoğuna kurulduğu belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre, geçtiğimiz iki yıl içerisinde, Batı Resifi bölgesinde yer alan 70 dönümlük araziye sinyal kuleleri ve idari binaların kurulduğu bildirildi. Bunun yanı sıra, 2019'da başlayan bir proje olan Sin Cowe'nin kuzey kıyı şeridindeki 26 dönümlük alana bir dizi savunma tesisi inşa edildiği ifade edildi. Raporda, uydu görüntülerine atıfta bulunarak, söz konusu tesisler üzerinde yürütülen çalışmaların geçen yılın sonunda tamamlandığı belirtildi.

İsrail'den satın alınan topçu roket sistemleri dahil olmak üzere ada zincirinde bulunan Vietnam ileri karakollarına daha yeni ve uzun menzilli silah sistemlerinin yerleştirildiği aktarıldı.

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