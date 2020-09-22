Güney Çin Denizi'nde sular durulmuyor! Sivile dönüşen casus uçaklar bölgede

star.com.tr 22 Eylül 2020 Salı 23:34 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 23:59

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelere ait sivil uçakların transponder kodunu taklit etmesi ABD ordusunun eski bir hilesi" dedi.

Wenbin, “Eksik verilere göre, bu yılın başından beri, ABD keşif uçakları, Güney Çin Denizi'ndeki diğer ülkelerin sivil uçaklarını yüzlerce kez elektronik olarak taklit etti. Uluslararası havacılık kurallarını ciddi şekilde ihlal eden, havacılık düzenini ve ilgili hava sahasında güvenliği bozan, Çin'in ve bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit eden bu uygulama korkunçtur. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor ” ifadelerini kullandı.



Pekin Üniversitesi'ne bağlı bir düşünce kuruluşu olan Güney Çin Deniz Araştırmaları Girişimi'nin SCSPI, 8-10 Eylül tarihleri arasında Malezya sivil uçağı kılığına girmiş bir ABD Hava Kuvvetleri casus uçağının Güney Çin Denizi'ne girdiğini ve tartışmalı Paracel Adaları ile Tayvan Boğazı ve Sarıdeniz üzerinde yoğun bir şekilde devriye gezdiğini bildirdi.

(SCSPI) 18 Eylül tarihli bir raporu, aynı sonuçlara varan birden fazla, bağımsız olarak doğrulanmış kaynaklara atıfta bulunarak iddiaları daha da güçlendirdi.



Wenbin, “ABD tarafını havada ve denizde kazaları önlemek için bu tür tehlikeli, kışkırtıcı davranışları derhal durdurmaya çağırıyoruz. Çin, Güney Çin Denizi'ndeki hava trafiği özgürlüklerini, güvenliğini ve bölgedeki barış ve istikrarı sıkı bir şekilde korumak için bölge ülkeleriyle çalışmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.



1983 yılında Sovyetler Birliği hava kuvvetleri, Kore Havayolları'na ait B oeing 747 yolcu uçağını, kamufle edilmiş bir ABD casus uçağı olarak değerlendirip, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesi sonucu mürettabat dahil 269 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Güney Çin Denizlerindeki faaliyeti büyük ölçüde arttı. Çin ve ABD'nin tartışmalı bölgedeki askeri faaliyetleri, tansiyonu gün geçtikçe yükseltiyor.

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