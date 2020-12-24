Güney Kore 12 adet MH-60R SeaHawk helikopter alacak

star.com.tr 24 Aralık 2020 Perşembe 00:31 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:31

ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, Ağustos 2019'un başlarında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 12 adet MH-60R SeaHawk helikopter için Kore Cumhuriyeti'ne 800 milyon dolarlık olası bir dış askeri satışı desteklediğini açıklamıştı.

Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), 12 Sikorsky MH-60R Seahawk helikopteri satın almayı planladığını duyurdu.

Ajansın aktardığına göre 878 milyon dolar değerindeki sözleşmenin bu yıl içinde imzalanması planlanıyor.

Helikopterlerin teslimatının 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.



star.com.tr