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Savunma

Güney Kore 12 adet MH-60R SeaHawk helikopter alacak

Güney Kore, yeni denizaltı savunma harbi helikopteri olarak Amerikan yapımı MH-60R SeaHawk'ı tercih etti.

star.com.tr24 Aralık 2020 Perşembe 00:31 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:31
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ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, Ağustos 2019'un başlarında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 12 adet MH-60R SeaHawk helikopter için Kore Cumhuriyeti'ne 800 milyon dolarlık olası bir dış askeri satışı desteklediğini açıklamıştı.

Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), 12 Sikorsky MH-60R Seahawk helikopteri satın almayı planladığını duyurdu. 

Ajansın aktardığına göre 878 milyon dolar değerindeki sözleşmenin bu yıl içinde imzalanması planlanıyor.

Helikopterlerin teslimatının 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

star.com.tr

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